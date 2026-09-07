Нова заплаха надвисва над Земята - учените прогнозират хиляди инциденти

Учени обявиха, че над света надвисва нова опасност, заплашваща най-новите американски автомобили - тя може да доведе до хиляди пътни инциденти.

Новата опасност над Земята, която може да доведе до хиляди инциденти

Екип от изследователи от Бостън потвърди за първи път, че внезапна слънчева буря може да причини хаос по пътищата в САЩ и извън тях, след като откриха потенциално фатален бъг в GPS системите на автономните автомобили. Смята се, че GPS радиосигналите могат да бъдат нарушени от енергията, освободена от невероятно мощни слънчеви изригвания, достигащи Земята, пише Daily Mail.

Учени са установили, че при автономните автомобили (роботизирани и безпилотни автомобили) показанията на бордовите компютри са неточни с повече от 9 метра - което потенциално може да доведе до излизане на водача в насрещната лента, преминаване на червен светофар или причиняване на фатален инцидент.

Проучването установи също, че автоматизираната селскостопанска техника, която използва GPS за засаждане и прибиране на реколтата по идеално прави линии, също е регистрирала нарушения от скорошни слънчеви бури, достигнали земната атмосфера, като учените оценяват щетите на 500 милиона долара.

Учените обикновено получават предупреждение от един до три дни, след като видят, че Слънцето излъчва огромно количество енергия, но това все още не им позволява да предскажат точно колко силна ще бъде радиацията или дали ще достигне земната атмосфера.

В ново проучване екипът изследва как мощна слънчева буря през ноември 2025 г. е повлияла на GPS сигналите и подобни сателитни навигационни системи. Резултатите показват, че грешките са се запазили в продължение на няколко часа по време на пика на бурята на 12 ноември, който съвпада с пиковете на полярните сияния.

Данните сочат, че скокът в слънчевата активност е засегнал и пътническите самолети, причинявайки повреди на бордовите компютри, които принудиха авиокомпаниите да отменят хиляди полети на Airbus A320, след като един от тях внезапно се срина с няколко хиляди метра.

Според водещия автор на изследването, космическия физик Ендуоке Йизенгау, днес по света има около 10 000 напълно автономни превозни средства в търговска експлоатация. Те включват робо-таксита на Waymo в американски градове като Остин, Лос Анджелис, Финикс и Сан Франциско, както и малки автопаркове от Zoox и услугата за робо-таксита на Tesla.

Тези автомобили също използват камери, радар и други навигационни инструменти, но все още разчитат на GPS, за да определят местоположението си на пътя. Анализът показва, че силна слънчева буря може да освободи невероятно мощен поток от енергия, който нарушава йоносферата - слой от електрически зареден въздух на 80 до 1000 километра над земната повърхност.

GPS сигналите би трябвало да преминават през този нарушен слой, но поради вибрациите, те се забавят при преминаването си през този слой, което кара бордовият компютър на автомобила да изчисли неправилно местоположение. Резултатите показват, че разликата може да бъде до 9-10 метра, което потенциално може да доведе до хаос по пътищата и хиляди инциденти.

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