Официално: Родният вицешампион се раздели с треньора си след половин година

Вече е официална поредната треньорска промяна от началото на новия сезон в Първа лига. След като загуби от шампиона Левски с 0:1 в последния кръг от родния шампионат, ЦСКА 1948 се раздели със старши треньора си Александър Александров. "Червените" обявиха новината с публикация в социалните мрежи, в която пожелаха на Алвеша успех в бъдещите му начинания. Александров се задържа около половин година начело на ЦСКА 1948.

ЦСКА 1948 се раздели с Александър Александров

Ето какво написаха от ЦСКА 1948 за раздялата с Александър Александров: "ЦСКА и Александър Александров се разделят. Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима. Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!" Александър Александров застана начело на ЦСКА 1948 за втори път през кариерата си в края на месец февруари тази година. Той записа 27 мача начело на "червените", в които победи 13 пъти, завърши наравно 6 пъти и загуби 8 пъти.

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Алвеша оставя ЦСКА 1948 на четвърто място в Първа лига

Александър Александров оставя ЦСКА 1948 на четвърто място в Първа лига с актив от 16 точки, които събра в първите 8 кръга на родния шампионат. "Червените" записаха 5 победи, 1 равенство и 2 загуби на родна земя под ръководството на Алвеша от старта на новия сезон. А в Европа ЦСКА 1948 отпадна в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите от гръцкия Панатинайкос, като преди това отстрани Спартак Търнава.

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