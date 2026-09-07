Официално: Левски изпревари Лудогорец и вече има най-скъпия състав в България!

Левски вече е клубът с най-скъп състав в българския футбол. Това показва новият ъпдейт на специализирания портал Transfermarkt. За първи път от много години "сините" излизат начело по обща пазарна стойност, изпреварвайки дългогодишния лидер и 14-кратен пореден шампион на страната Лудогорец. Разликата между двата гранда обаче остава минимална, като трети се нарежда съставът на ЦСКА.

Съставът на Левски е оценяван на близо 44 млн. евро

Според актуалните оценки футболистите на Левски вече са оценени общо на 43,75 млн. евро, докато съставът на Лудогорец е на стойност 42,56 млн. евро. Така "сините" имат преднина от 1,19 млн. евро, или около 2,8%.

Лудогорец губи върха, но остава близо до "сините"

Това е сериозна промяна спрямо тенденцията от последните години. Само преди малко повече от година Лудогорец бе оценен на 55,45 млн. евро, докато Левски бе едва на 20,23 млн. евро. През септември 2025 г. разградчани отново бяха убедителен лидер с 48,85 млн. евро, а Левски бе втори.

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Интересното е, че Лудогорец все още има по-висока средна стойност на футболист - 1,70 млн. евро срещу 1,62 млн. евро за Левски. Разградчани обаче разполагат с 25 играчи, докато съставът на "сините" включва 27 футболисти. И двата отбора имат по 19 чужденци.

ЦСКА изостава със 17 милиона от Левски

На трето място е ЦСКА с обща пазарна стойност от 26,55 млн. евро, а след "червените" се нарежда ЦСКА 1948 с 17,90 млн. евро. Топ 5 допълва Ботев (Пловдив) с 11,86 млн. евро. Любопитен е и друг показател - Левски е с най-млад състав от трите водещи отбора. Средната възраст на "сините" е 26 години, докато при ЦСКА е 26,5, а при Лудогорец - 27,1 години.

Ботев Пловдив и Арда Кърджали са другите два отбора с пазарна стойност от над 10 млн. евро. Общата пазарна стойност на всички 14 отбора в актуалната версия на efbet Лига достига 202,75 млн. евро.

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