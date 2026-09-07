Лудогорец набеляза пореден футболист от Световното първенство

Лудогорец полага големи усилия да се подсили, за да се върне на върха на българския футбол, където стоя необезпокояван дълги години. До края на трансферния пазар у нас остават броени часове, а "орлите" имат нова трансферна цел. Става въпрос за футболиста Амир Хаджиахметович, който игра на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Запоследно той игра за Бешикташ, но в края на август месец прекрати договора си с турския гранд.

Лудогорец ще има конкуренция за Амир Хаджиахметович

Според турския журналист Ертан Сюзгюн, Лудогорец и гръцкия ПАОК имат интерес към дефанзивния халф Амир Хаджиахметович. Той е национал на Босна и Херцеговина, роден в Дания, като избира да играе за балканската страна. За Босна Хаджиахметович има 37 мача на сметката си, като игра и на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Запоследно той игра за Бешикташ, но се раздели с турския клуб преди дни. През миналия сезон за гранда от южната ни съседка дефанзивният халф записа 41 мача във всички турнири, в които даде 3 асистенции.

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BH. REPREZENTATIVAC

Hadžiahmetović napušta Bešiktaš i seli u Bugarsku: Čeka ga novi evropski izazov



https://t.co/6tYOD8pKEQ — etto.ba (@ettoba) September 7, 2026

Хаджиахметович спечели промоция за Висшата лига с Хъл Сити

Амир Хаджиахметович започва кариерата си в Железничар Сараево, на който е и юноша. През 2016 г. осъществява трансфер в турския Коняспор, където играе до 2023 г. Тогава преминава в Бешикташ, на който е собственост до това лято. През годините Хаджиахметович игра под наем в Ризеспор и Хъл Сити, като с "тигрите" спечели промоция за Висшата лига през миналия сезон. Босненският национал е на 29 години, а специализираният сайт "transfermarkt" го оценява на 4 милиона евро.

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