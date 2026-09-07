Лудогорец окончателно се раздели с 4-кратен шампион на България

Българският гранд Лудогорец официално се раздели със Серджио Падт. Нидерландският вратар и разградският клуб прекратиха отношенията си по взаимно съгласие, слагайки край на петгодишния престой на стража в България. Падт се утвърди като един от ключовите футболисти на "орлите" през последните сезони и си тръгва от Разград с впечатляваща колекция от трофеи.

Лудогорец разтрогна със Серджио Падт

Нидерландецът пристигна в Лудогорец през 2021 година и бързо се превърна в основен фактор под рамката. Със своите изяви и важни спасявания Падт имаше сериозен принос за успехите на тима както в България, така и в европейските клубни турнири. За пет години той записа 152 мача с екипа на Лудогорец, като в 67 срещи не допусна гол.

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По време на престоя си в Разград Падт спечели четири шампионски титли на България, две Купи на България и пет Суперкупи на страната. Така той се превърна в един от най-успешните вратари в историята на клуба.

"Благодаря на феновете на Лудогорец, на моите съотборници и на ръководството на клуба. Заедно спечелихме много трофеи и изживяхме страхотни моменти. Моите деца израснаха в Разград. Градът винаги ще бъде много специален за мен. Пожелавам успех на Лудогорец в битката за титлата", заяви Падт при раздялата.

Това е втората сериозна раздяла за "орлите" в рамките на няколко дни. Преди Падт клубът се раздели и с един от най-опитните си защитници - Оливие Вердон. От Лудогорец благодариха на нидерландския страж за годините, прекарани в клуба, и за всички важни спасявания и незабравими моменти с екипа на разградчани.

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