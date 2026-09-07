Войната в Украйна:

Украйна е виновна за скъпия дизел в САЩ: Втори министър на Тръмп "забрави" кой какво направи в Иран (ВИДЕО)

07 септември 2026, 20:12 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна е виновна за скъпия дизел в САЩ: Втори министър на Тръмп "забрави" кой какво направи в Иран (ВИДЕО)

Връх на нахалството – така може да бъде определено изказване на американския министър на енергетиката Крис Райт. Той обвини Украйна за това, че в САЩ има рекордно скъп дизел – средна цена от 5,85 долара за галон, в Калифорния дори прескочи границата от 7 долара за галон. А на всичкото отгоре Райт изглежда говори не просто, за да изрази свое мнение, а във вече синхронизирана атака за натиск срещу Украйна от администрацията на американския президент Доналд Тръмп – защото финансовият министър на САЩ Скот Бесент съвсем наскоро говори по същия начин, като изглежда и двамата "забравят" какво стори именно Тръмп с войната, която подпали на 28 февруари, 2026 година с Иран и която доведе до затварянето на Ормузкия проток т.е. пътя, през който минава над 20% от световната търговия с петрол – ОЩЕ:

В интервю пред CNN Райт беше принуден да отговори на въпрос кога ще поевтинее дизелът в САЩ. И той посочи украинските удари по руските рафинерии и причинените им разрушения като "единствения най-важен фактор" за това дизелът в Съединените щати да поскъпва рекордно. Защо – защото Русия вместо да изнася горива (и петрол), вече е принудена да внася, а това свивало световният пазар. И още – пак Джо Байдън бил виновен, затворил бил дузина рафинерии в САЩ. А като цяло "демократичните политики" така правели в последното десетилетие, че свивали развитието на горивата от полезни изкопаеми.

Райт обаче изтъкна Венецуела и американската намеса там като фактор, който ще е благоприятен за пазара на горива - имало "бърз прогрес" там, нямало да се чака десетилетие, за да има резултат.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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