Връх на нахалството – така може да бъде определено изказване на американския министър на енергетиката Крис Райт. Той обвини Украйна за това, че в САЩ има рекордно скъп дизел – средна цена от 5,85 долара за галон, в Калифорния дори прескочи границата от 7 долара за галон. А на всичкото отгоре Райт изглежда говори не просто, за да изрази свое мнение, а във вече синхронизирана атака за натиск срещу Украйна от администрацията на американския президент Доналд Тръмп – защото финансовият министър на САЩ Скот Бесент съвсем наскоро говори по същия начин, като изглежда и двамата "забравят" какво стори именно Тръмп с войната, която подпали на 28 февруари, 2026 година с Иран и която доведе до затварянето на Ормузкия проток т.е. пътя, през който минава над 20% от световната търговия с петрол – ОЩЕ:

В интервю пред CNN Райт беше принуден да отговори на въпрос кога ще поевтинее дизелът в САЩ. И той посочи украинските удари по руските рафинерии и причинените им разрушения като "единствения най-важен фактор" за това дизелът в Съединените щати да поскъпва рекордно. Защо – защото Русия вместо да изнася горива (и петрол), вече е принудена да внася, а това свивало световният пазар. И още – пак Джо Байдън бил виновен, затворил бил дузина рафинерии в САЩ. А като цяло "демократичните политики" така правели в последното десетилетие, че свивали развитието на горивата от полезни изкопаеми.

Райт обаче изтъкна Венецуела и американската намеса там като фактор, който ще е благоприятен за пазара на горива - имало "бърз прогрес" там, нямало да се чака десетилетие, за да има резултат.

US Energy Secretary Chris Wright blamed Ukrainian strikes on Russian refineries as the "single biggest" factor behind record US diesel prices of $5.85 per gallon. He said Russia, once a major diesel exporter, has banned diesel exports and is now importing gasoline. Wright also… pic.twitter.com/rUCfHxz9Lj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 7, 2026