Учени: Сондата на НАСА може да не успее да разследва сериозна заплаха за човечеството

Инструментите на сондата „Нови хоризонти“ може да се изключат, преди тя да достигне първия ръб на Слънчевата система. Учените алармират, че това може да попречи на сондата да засече предстояща опасност за Земята.

Спирана на сондата на НАСА

НАСА може да изключи два критично важни инструмента на борда на сондата „Нови хоризонти“ още през октомври 2026 г. поради липса на финансиране. Ако това се случи, ще е малко преди сондата, която за първи път е фотографирала Плутон, да достигне частта от космоса, където трябва да разследва една от най-сериозните заплахи за хората в космоса, пише IFLScience.

НАСА изстреля космическия кораб „Нови хоризонти“ през 2006 г., за да изучава Плутон, който вече не е деветата планета в Слънчевата система, а една от петте известни планети джуджета. Сондата пристигна на Плутон през 2015 г. и предаде първите близки изображения на света обратно на Земята.

След това сондата на НАСА се отправи към други обекти от пояса на Кайпер, регион от милиони ледени тела, който се простира отвъд орбитата на Нептун. През 2023 г. НАСА продължи мисията „Нови хоризонти“, но целта на изследването беше хелиосферата – огромен балон, обграждащ Слънчевата система и образуван от слънчевия вятър (поток от високоенергийни частици, излитащи от Слънцето).

Сондата вече е започнала да събира данни за слънчевия вятър на огромно разстояние от Слънцето и неговото поведение. Някъде между 2027 и 2030 г. се очаква космическият апарат да премине през хелиосферната ударна вълна. Това е първата граница на Слънчевата система, където слънчевият вятър се забавя драстично и започва да взаимодейства с междузвездната среда.

Данните, събрани от инструментите SWAP и PEPSSI на New Horizons, вече показват, че междузвездните йони H+ и He+ доминират термодинамиката на границата на хелиосферата, която защитава вътрешната част на Слънчевата система от галактическите космически лъчи. Това е една от най-големите заплахи за дългосрочното човешко присъствие в космоса. Но са необходими допълнителни изследвания в тази слабо проучена част от космоса.

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Въпреки че сондата е напълно функционална и би могла да продължи да работи още, НАСА може да изключи инструментите си за слънчева енергия още през октомври поради ограничения във финансирането. Решението все още не е взето, но екипът на мисията казва, че това би било много лошо решение. Учените казват, че това е изключително скандално, защото сондата на НАСА скоро ще може да изследва покрайнините на Слънчевата система по начин, по който Вояджър 1 и Вояджър 2 не биха могли.

Наскоро стана ясно, че НАСА иска да спаси остарелия космически телескоп Swift, преди да изгори в земната атмосфера. Американската космическа агенция е преустановила работата си в орбита и е изпратила космическия кораб Link, за да издигне спътникът в по-висока орбита. Оказа се, че Link е имал проблеми с двигателите си и е започнал да се върти неконтролируемо в космоса.

Космическият телескоп Swift, струващ 500 милиона долара, изучава най-мощните експлозии в космоса, включително гама-лъчеви изблици, от 2004 до 2025 г. Научната му дейност обаче е преустановена, тъй като скорошната слънчева активност е довела до по-бързо от очакваното спускане на Swift. Ако не се предприемат никакви действия, спътникът ще падне на Земята през есента. По-точно, той ще изгори в атмосферата, но фрагментите му биха могли да паднат върху населени места.