Белгия обмисля да прехвърли руски активи на Украйна: Има условие

Белгия обмисля възможността да използва замразени руски активи в полза на Украйна, но настоява правните, финансовите и системните рискове от подобно решение да бъдат споделени с други европейски страни, предаде френският вестник Le Monde, позовавайки се на белгийския външен министър Максим Прево във вторник в Киев. „Белгия не може сама да поеме риска от евентуално изплащане на тези средства на Русия след десет или петнадесет години", заяви Прево по време на посещение в украинската столица, както съобщи украинската държавна медия „ Суспилне“.

За колко пари става въпрос?

Приблизително 210 милиарда евро руски държавни активи са в момента обвързани в Европейския съюз, като по-голямата част от тях се държат от централния депозитар на ценни книжа Euroclear, базиран в Белгия.

Белгия и преди искаше европейски механизъм за солидарност

В края на 2025 г. Брюксел се противопостави на директното изземване и прехвърляне на тези средства към Киев, призовавайки за европейски механизъм за солидарност за разпределение на финансовите гаранции.

„Пропорционално този риск е неприемлив за нашия бюджет. Но тази солидарност така и не се осъществи, вероятно защото много други столици също осъзнаха рисковете и не искаха да ги споделят “, обясни белгийският външен министър. ОЩЕ: Руската централна банка подаде нов иск в съда на ЕС заради замразените руски активи