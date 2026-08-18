Украинска атака предизвика блекаут в Русия: Два района са без ток и интернет (ВИДЕО)

След масираната украинска атака срещу руската столица на Москва от тази нощ - продължава информацията за нанесените щети. Руските власти са признали временно частично прекъсване на тока в няколко района на Москва, което доведе и до спиране на интернета. Частично прекъсване на тока настъпи в няколко района на Москва. Също така, потребители в цяла Русия се оплакват от повреди на Рунет. Жителите на Гагарински и Даниловски райони, както и в Хамовники и Замоскворечие, съобщават за прекъсвания на тока, пише MSK1.

В същото време специализирани услуги записват масови оплаквания от потребители в Москва и регионите относно достъпа до интернет. Проблеми възникват при посещение на много популярни сайтове и услуги. Неуспехите се регистрират и при доставчиците на Ростелеком и Ловит. ОЩЕ: Почти 100 дрона и пожари в Москва (ВИДЕО)

Русия се опитва да замаже проблема

"Захранването на потребителите се извършва нормално. Във връзка с технологичното превключване на източниците на захранване настъпи краткосрочно спиране на отделните потребители в Гагарински и редица други райони. В момента електрозахранването на потребителите се осъществява нормално," съобщи Московският общински икономически комплекс.

Опитвайки се да прикрият мащабите на проблема - те добавиха, че "информацията, разпространена в социалните мрежи за последствията от инцидента, е ненадеждна.

Пожар в търговски център

Междувременно посетителите на търговския център Гагарински са били евакуирани, заради пожар. Според популярният руски новинарски Telegram канал„Осторожно, Москва съобщава, че пожарът е избухнал в съоръжение на улица Вавилов.

Дроновете към Русия

Според украински мониторингови канали, тази нощ към цели в Русия са изстреляни около 440 далекобойни дрона, но руското военно министерство съобщи, че над руска територия тази нощ са свалени 791 украински далекобойни дрона. Москва беше обект на украинска въздушна атака само преди около 48 часа. Тогава обаче бяха нанесени сериозни щети и то в една от най-големите логистични бази на Wildberries - 7 от 10-те и най-големи складови бази вече са поразени от Украйна - ОЩЕ: 600 дрона към Москва и областта: Украинците подпалиха два големи склада на Wildberries (ВИДЕО)