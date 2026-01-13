„Щом ЦСКА не може, нека Левски е шампион!“. Това заяви носителят на „златен дубъл“ за сезон 1996/97 с „армейците“ Милен Петков. Бившият национал на България говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като коментира случващото се в родните топ отбори през последните няколко месеца, както и битката за титлата в Първа лига. Той бе категоричен, че този сезон първенството е по-интересно именно заради промяната във водачеството.

Милен Петков обърна внимание и на ударната селекция, която бившият му тим ЦСКА направи до момента. Според него „червените“ се нуждаят от още нови футболисти, ако искат да изпълнят поставени им цели. Бившият полузащитник допълни, че Христо Янев тепърва изгражда отбора, но смята, че „армейците“ се движат в правилната посока.

„Янев си изгражда постепенно отбор и мисля, че ще му се получи“

„Гледам първенството винаги, когато имам свободно време. Има промяна във водачеството и затова е по-интересен тази година шампионатът. Нивото е същото, а то не е много високо. Относно за зимната подготовка и селекцията при топ отборите, най-активен е ЦСКА, което е логично предвид колебливата есен. Те имат нужда от още футболисти. Янев си изгражда постепенно отбор и мисля, че ще му се получи. Засега Янев действа на максимум, според възможностите. Той не бих казал, че промени игрово много отбора, но има подем в манталитета на футболистите, научиха се да печелят мачовете си“.

„Колкото до Лудогорец, неочакван спад, но не им е за първи път през есента да са на по-ниска предавка. Досега накрая винаги излизаха победители, но този път нещата са много на кантар, даже са в полза на Левски. Лудогорец не ми е от любимите отбори, но си заслужи толкова години наред да е шампион, след като другите бяха доста под тяхното ниво. Щом ЦСКА не може този сезон, нека Левски е шампион! Зимната подготовка ще е ключова за топ отборите ни, много са важни и контролите им. Видях, че съперниците в тях не са кой знае какво“, заяви Милен Петков.

