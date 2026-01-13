Халф на ЦСКА разказа в детайли как фенове на „армейците“ изгониха Душан Керкез от клуба

Полузащитникът на ЦСКА Бруно Жордао разказа в детайли как фенове на тима изгониха Душан Керкез от клуба. Както е известно, „армейците“ започнаха сезона с босненския специалист начело. Под негово ръководство обаче отборът се представяше много слабо и се свлече до 14-то място във временното класиране в Първа лига. Това вбеси привържениците на „червените“, които решиха да вземат нещата в свои ръце и „посетиха“ Керкез и щаба му по време на една от тренировките на базата в Панчарево. Малко след това старши треньорът и помощниците му си събраха багажа.

Бруно Жордао говори пред подкаста „4 Cantos do Mundo“ като разкри какво точно се е случило на срещата между феновете на ЦСКА и Душан Керкез. Португалецът сподели, че ултрасите са забранили на босненеца да води заниманието, а след това се е стигнало и до раздялата между него и „армейците“.

Разказът на Бруно Жордао

„Феновете идват на тренировъчната база, говорят с нас нормално. Въпреки че имаше една ситуация с предишния треньор Душан Керкез. Знаехме, че привърженици ще дойдат да говорят с нас, но си мислехме: „Окей, ще дойдат, докато сме на тренировка, ще кажат нещо и толкова“. Щабът вече беше на терена, подготвяше заниманието, а ние още бяхме в съблекалнята, обувахме си бутонките. Изведнъж започнахме да чуваме страшен шум от терена. Излизаме и виждаме треньора, заобиколен от хора, сам в средата. Казахме си: „Мамка му, трябва да излезем. Не може треньорът да е сам в това. Не е само негова вина. Момчета, обуваме бутонките и излизаме!“.

„Застанахме зад треньора, а хората говориха много време с него, казаха си всичко, което имат да кажат. След като приключиха, треньорът се обърна към нас и започна: „Гледайте, тренировката ще съдържа това, това, това…“. Но те го прекъснаха: „Не, не, не. Днес няма да тренираш отбора. Ще стоиш там до стената, други ще водят заниманието“. И той не води тренировката, стоеше до стената. Проведоха я анализаторът и кондиционният специалист. Тримата треньори си стояха до стената, без да обелят дума“.

„И после го уволниха. Или той си тръгна. Всъщност това беше част от историята. След поредния лош резултат ни чакаха десетина коли пред входа на базата. Феновете бяха по-агресивни към треньора, казваха му, че не кара отбора да играе така, както трябва, не избира правилните играчи, тактиката не е добра и т.н. Общо взето, бяха срещу него, искаха да си тръгне. И той сам обеща, че ще си подаде оставката“.

„Но на следващия ден се събудил и казал: „Не, няма да се оттегля“. Това стигнало до тях и не им харесало, че си е променил мнението. И тогава дойдоха на тренировката, за да му кажат: „Не, не, ти си тръгваш“. Луда работа! Тези хора определено вдъхват респект – едри, със сериозни физиономии. Като ти говорят и ти сочат с пръст, те хваща страх. Но знаехме, че трябва да отидем при треньора. Какъвто и да е, ние сме на терена. Не може да е сам. Но той не води повече наша тренировка. На следващия ден дойде само да се сбогува“, разказа Бруно Жордао.

