Църковен празник на 28 юли: Какво носи нещастие на този ден?

Утре, 28 юли, е православният празник на светите апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 28 юли

Светите апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен са християнски светци от първи век, сред седемдесетте апостоли и седемте дякони, избрани да служат в Йерусалимската църква. Животът им е свързан с началото на християнската проповед след Възнесението на Исус Христос и формирането на Църквата.

Прочетете също: Църковен празник на 26 юли: Какво е строго забранено да правят жените?

Деяния 6:1–6 описва как апостолите избрали седем мъже, „пълни със Светия Дух и мъдрост“, за да им помагат в ежедневното им служение – по-специално, да раздават милостиня на вдовици, за да могат апостолите да се съсредоточат върху молитвата и проповядването на Словото. Тези седем мъже включват Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохийски.

И четиримата апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен са почитани като светци, мъченици и сред седемдесетте апостоли, които Исус е изпратил по двама да проповядват.

Светата Църква чества общата им памет на 28 юли, въпреки че са починали по различно време и на различни места.

Свети Прохор първоначално придружавал апостол Петър и бил назначен от него за епископ на Никомидия. След Успение на Божията Майка Прохор бил спътник и сътрудник на свети Йоан Богослов и бил заточен с него на остров Патмос. Там той записал Божието откровение към свети Йоан относно крайната съдба на света (Апокалипсиса). След завръщането си в Никомидия, свети Прохор обърнал езичниците към Христос в град Антиохия и бил мъченически убит там.

Свети Никанор пострадал в деня, в който свети първомъченик архидякон Стефан и много други християни били убити с камъни.

Свети Тимон бил назначен за епископ на град Бастория в Арабия от апостолите и страдал от ръцете както на евреи, така и на езичници заради проповядването на Евангелието. Той бил хвърлен в пещ, но с Божията сила излязъл невредим. Римокатолическата традиция твърди, че свети Тимон е умрял разпнат на кръст.

Прочетете също: Църковен празник на 25 юли: Какво НЕ бива да правите, ще ви лиши от щастие през цялата година

Свети Пармен ревностно проповядвал Христос в Македония. Той починал от болест. Съществува също така поверие, че свети Пармен е страдал при Траян (98-117), в последната година от царуването му, и е бил мъченически убит.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 28 юли

Ако денят е слънчев и безветреен, очаквайте тиха, дълга есен и добра реколта от елда. Росата сутрин означава добра реколта от пшеница. Ако скакалците цвърчат силно, това вещае суша. Гъстата мъгла вещае студено време и дъжд. Гръмотевиците на 28 юли означават превалявания. Сънищата на 28 юли са пророчески. Опитайте се да ги запомните или запишете, за да можете да ги разтълкувате правилно по-късно.

На този ден на жените се препоръчва да не извършват тежка физическа работа. Те трябва да се въздържат от чистене, пране. Забранено е градинарството и прибирането на реколтата. Ако е възможно, е по-добре жените да отделят време за почивка, за да запазят силите си и да избегнат изтощение или заболяване.

Според общоприетото поверие, днес е денят, в който трябва да избягвате оплаквания, спорове, уреждане на проблеми или недоволство от живота, в противен случай ще се сблъскате с планина от проблеми и голямо нещастие. Избягвайте да правите големи промени – първото впечатление ще бъде подвеждащо. Въздържайте се от лъжи и отказ на помощ.

Предците ни са смятали този ден за истински край на лятото. Краят на юли носи със себе си забележими промени в природата: нощите започват да стават по-студени и по-дълги, северният вятър духа по-често, а по дърветата започват да се появяват първите жълти листа. Но въпреки тези признаци на наближаваща есен, слънцето все още не е загубило силата си.

Прочетете също: Църковен празник на 27 юли: Какво се счита за тежък грях утре?