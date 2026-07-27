Гонзо обясни защо Лудогорец бе освободен от компенсаторна такса и какво наложи смяната на шефа на съдиите

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде подробно обяснение защо Лудогорец няма да плаща компенсаторна такса за неизползване на местно тренирани футболисти за сезон 2025/26. Както е известно, „орлите“ бяха освободени от задължението, което е в размер на близо 200 000 евро. Причината е, че с участието си в евротурнирите са донесли на останалите отбори у нас повече пари от солидарните плащания на УЕФА.

Георги Иванов също така коментира и смяната на председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров. Той ще бъде наследен от поста от бившия италиански рефер Матео Трефолони, който вече е у нас и дори изгледа няколко мача от елита.

Помилването на Лудогорец

„Разбирам защо темата предизвиква въпроси. Когато бъде представена единствено с твърдението, че Лудогорец е освободен от такса, действително може да остане впечатлението за специално отношение. Именно поради тази причина е важно да бъде обяснен целият финансов механизъм. Солидарните плащания на УЕФА са предназначени за професионалните клубове, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Размерът на средствата за всяка държава зависи както от нейния коефициент, така и от представянето на отборите в Европа”.

„За България общата сума за разпределение е приблизително 3,5 милиона евро. Когато средствата бяха разпределени, те бяха предназначени за всички имащи право клубове. След като Лудогорец достигна основната фаза на Лига Европа, клубът вече не отговаряше на условията за получаване на солидарно плащане. Това означава, че Лудогорец не е получил сумата от приблизително 200 000 евро, която останалите клубове получават по линия на солидарността. В същото време компенсационната сума за неизпълнение на правилото за четиримата български футболисти беше практически в същия размер”.

„Заради постигнатото от Лудогорец в Лига Европа клубовете си разпределиха още близо 1,1 млн. евро. В това разпределение Лудогорец не участва. Изпълнителният комитет прие, че клубът фактически вече е изпълнил финансовото си задължение. Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същ финансов ефект – веднъж чрез неполучаването на солидарните средства и втори път чрез отделно плащане”.

„Тук не говорим за опрощаване на задължение, говорим за прихващане на два финансови механизма с практически еднакъв размер и с една и съща цел – средствата да останат в системата и да бъдат насочени към останалите клубове и към развитието на българския футбол. Оттук нататък същият принцип ще се прилага към всеки български клуб, който достигне основната фаза на турнирите на УЕФА. Ако друг клуб постигне същия европейски успех, загуби правото си на солидарно плащане и остави своя дял за разпределение между останалите, той също няма да дължи отделно компенсационната сума. Решението е взето на редовно заседание на Изпълнителния комитет на БФС и представлява общ принцип, а не индивидуално договаряне с определен клуб”.

„Българският футбол винаги е бил отворен за качествени чуждестранни футболисти и те могат да бъдат изключително полезни за повишаване на конкуренцията и нивото на първенството. Нашата цел не е да ограничаваме клубовете в селекцията им, а да намерим правилния баланс. Проблемът възниква, когато младите български играчи не получават достатъчно възможности да се развиват и да натрупат игрови опит. Затова и предприехме тази мярка – тя не е срещу чужденците, а е в подкрепа на българските футболист”.

Защо се стигна до смяната на Станислав Тодоров?

„Съдийството е още една важна тема, на която отделяме изключително сериозно внимание от първия ден, в който аз съм президент на Българския футболен съюз. През изминалия сезон видяхме много млади съдии, голяма част от които се справиха добре. Смея да твърдя, че това беше важен етап за българския футбол, защото се видя, че има смяна на поколенията. Именно на новото поколение рефери бяха поверени дербита и възлови мачове”.

„Първо, искам да благодаря на Станислав Тодоров за работата, която свърши. Такива промени обаче не са нещо ново и не трябва да се приемат като изненадващи. Правим още една стъпка с цел да подобрим българското съдийство. Г-н Матео Трефолони е доказано име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Повече по тази тема обаче ще има, когато го обявим и представим официално пред медиите”, заяви Георги Иванов.

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