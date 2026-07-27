Веласкес и Сержиньо преди Университатя: за феновете, контузените и най-важното за Левски (ВИДЕО)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес и новата звезда на отбора Сержиньо застанаха пред българските медии преди заминаването на отбора за гостуването на румънския Университатя Крайова в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. "Сините" спечелиха първия мач с 1:0, но сега няма да могат да разчитат на феновете си, които изтърпяват наказание. Веласкес съобщи и добри новини - всички извън трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем са на линия и ще могат да пътуват с отбора.

Сангаре ще бъде на линия за реванша срещу Университатя

В първия мач Левски не можеше да разчита на Мустафа Сангаре, който сега може и да бъде използван. Веласкес отбеляза, че за "сините" предстои много здрав мач и трябва да покажат воля и характер. Той отново подчерта, че всички в отбора са много отдадени и зрели хора, които оставят сърцата си на терена. И каза, че това е най-важното за Левски - да продължи да дава всичко във всеки един мач и да се наслаждава на момента, без задни мисли дали ще се умори или дали може да защити титлата си с толкова сгъстен цикъл от двубои.

"Наказанието за феновете? За съжаление, това са правилата. Нашата публика е факторът, който прави разликата. Сигурен съм, че те ще бъдат до нас и ще опитат по всякакъв начин да ни предадат енергия. Ние ще направим всичко възможно да спечелим този мач", започна Веласкес. "Контузените се развиват в положителна посока. Ще бъдем без Кирилов, Вуликич и Камдем, другите ще могат да пътуват", добави още той.

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Веласкес предупреди Левски преди реванша в Румъния

"Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Срещу нас се изправя добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът (загуба с 1:5), който се получи за тях през уикенда. Чака ни здрав мач. Ние сме уверени в нашите сили. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата и колективът са на много добро ниво, отиваме да изиграем много добър мач.

Дано този цикъл от мачове през 3-4 дни да продължи дълго. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Благодарение на добре свършената работа през миналия сезон, имаме възможността да играем в тази фаза на Шампионска лига. Все още сме с желание, с реални възможности да продължим напред. Трябва да се радваме на настоящето. Много съм щастлив с моите играчи, изключително отдадени и зрели хора. Оставят сърцата си на терена всеки мач. И го показваме - показваме, че играем добре и че сме конкурентни. Оттук насетне - ден за ден, мач за мач.

Университатя е добре организиран отбор, с ясни идеи за играта. Показват своята идентичност както навън, така и вкъщи. Винаги има добавена стойност, когато си домакин. Трябва да играем смело, да покажем воля и характер. И никакъв страх", завърши Веласкес.

Сержиньо се адаптира бързо към Левски

Сержиньо пък сподели следното: "Адаптацията ми се случва по най-добрия начин. Всички в отбора много ме улесняват да се адаптирам по-бързо. Всички се стараят да ми вдъхват увереност и това ми помага да се представям по най-добрия начин. Това, че сме повече испанци, португалци и бразилци в съблекалнята определено помага. Няма значение дали помагам с асистенции или с голове, важното е да печелим."

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