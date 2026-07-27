За пореден път: Тръмп предупреди Иран с нови удари, ако преговорите се провалят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят, предаде Ройтерс. Пред изданието „Аксиос“ Тръмп заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали. Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“, каза той.

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По-рано днес стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп е отложил значителна ескалация на военната си кампания срещу Иран на фона на усилията за възобновяване на дипломацията за отваряне на Ормузкия проток и дебати относно последиците от намаляващите запаси от боеприпаси, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на информация на запознати с въпроса американски представители. В петък американските въоръжени сили са били в готовност да нанесат масирана серия от удари срещу Иран, които е можело да продължат до две седмици, посочват служителите.

Причината: Запасите на САЩ за ПВО

Официални лица преценяват намаляващите запаси за противовъздушна отбрана САЩ се въздържаха от мащабна военна кампания, която е можело да продължи две седмици, заявиха официални лица, пише още изданието.

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Белият дом е бил информиран за намаляването на запасите от генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете - според него ниските запаси не правят операцията невъзможна, но увеличават рисковете. Същевременно адмирал Брад Купър, който ръководи Централното командване, смята, че самото увеличение на ударите ще отслаби способността на Иран да изстрелва ракети, така че недостигът не е критичен.

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