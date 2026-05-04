“Заслугата на Хулио Веласкес за титлата на Левски е изключителна, у феновете има притеснение, че може да напусне“

“Изключителна е заслугата на Хулио Веласкес. Може би ще има едно притеснение сега у феновете на Левски“. Това каза Янко Станчев по темата за ролята на Хулио Веласкес за шампионската титла на Левски в Първа лига и бъдещето на испанския специалист в най-новия епизод на "Точно попадение". Според него Веласкес е имал значителна роля в спечелването на първата титла от 17 години насам. Но и у феновете има притеснение, че някой по-голям европейски отбор може да отмъкне Хулио Веласкес от Левски.

“Веласкес веднага успя да овладее съблекалнята“

“Самият Хулио Веласкес каза, след мача с ЦСКА 1948 и победата, която донесе титлата, че тогава (след загубата с 0:2 от Славия в 18-тия кръг на Първа лига) се е почувствал много неприятно от коментари по негов адрес. За ротациите и за случилото се в тази среща. Преломният момент бих казал, че е това и че след него някак си Веласкес веднага успя да овладее съблекалнята. Да мотивира своите момчета, да ги накара да повярват. Да ги накара да повярват, че този Левски може да достигне до титлата“, започна Янко Станчев.

“Доста се нашумя за този успех на Левски по европейските медии“

“Изключителна е заслугата на Хулио Веласкес. Мобже би ще има едно притеснение сега у феновете на Левски. Вече виждаме как в Европа е честа практика да се взима треньор по средата на сезона от друг клуб. Дали това ще се случи в Левски, не знам. Но със сигурност доста се нашумя за този успех на Левски и за титлата за пръв път от 17 години по европейските медии.

Ще се обърне внимание малко на Левски. Може би и на Веласкес. И някой, хайде, не елитен, но отбор, който редовно участва в клубни турнири като Лига Европа и Лигата на конференциите, може да погледне към испанеца", завърши Станчев.

