“Първото, за което Левски трябва да мисли е как да запази състава си“

“Първото, за което трябва да мислят на “Герена“ е как да запазят състава си“. Това твърди Бойко Димитров в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Той определи състава на Левски като първата грижа на “сините“ след края на сезона, тъй като вече се говори за напускане на някои от най-важните им футболисти. Според него представянето на Левски в Шампионска лига през следващия сезон зависи и от жребия, който ще бъде изтеглен за квалификационните кръгове.

“Напоследък особено често се говори за интерес към този или към онзи футболист“

“Първото, за което трябва да мислят на “Герена“ е как да запазят състава си. Защото знаем, че напоследък особено често се говори за интерес към този или към онзи футболист. Наскоро чух, че Макун е почти на 100% спазарен за Трабзонспор, ако не се лъжа. Тъй че първо това трябва да направят. И да разчитат на добър жребий. Много зависи от жребия, защото при едно много лошо стечение на обстоятелствата, ако не се лъжа, при едно отпадане в първи кръг на Шампионска лига нямат право после да участват нито в Лига Европа, нито в Лигата на конференциите“, започна Бойко Димитров.

“Със сигурност те гледат футболисти, които да привлекат“

"Тоест отборът отпада от евротурнирите с два мача. Това трябва да бъде избегнато. Предстои да видим. Бюджет ще се прави. Какви пари ще влязат от нови футболисти, със сигурност те гледат футболисти, които да привлекат. За съжаление момчето, донесло титлата на Левски, ще си събере багажчето. Ще може да се хвали, все пак, един ден на внуците", завърши Димитров.

