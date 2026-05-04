“Лудогорец е в дупка, но титлата на Левски не се дължи само на това“

“Левски се е възползвал от това, че Лудогорец е в дупка. Което е така. Но ти пак трябва да си по-добър от другите отбори по някакъв начин, за да станеш шампион“. Това твърди Николай Илиев по повод шампионската титла на Левски от Първа лига в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“. Именно триумфът на “сините“ беше главна тема в студиото. Илиев изразни мнение, че спадът във формата на досегашния шампион Лудогорец е бил фактор за титлата на Левски. Но подчерта, че “сините“ са взели нужните “шампионски“ победи.

“Някой от по-високите етажи на Лудогорец беше казал, че Левски се е възползвал от това, че “орлите“ са в дупка. Което реално е така. Обаче ти пак трябва да си по някакъв начин по-добър от другите отбори, за да станеш шампион. Тази титла не се дължи само на това, че на Лудогорец му спадна много-много формата, и последните години, пък особено тази. Левски си взимаше трудните мачове. Тези, които наричахме “шампионска победа“, “шампионска победа“, “шампионска победа“. Накрая наистина се оказаха такива“, започна Николай Илиев.

“Отборите, които Левски победи, взеха точки от Лудогорец“

“Защото както имаше “всички са срещу нас“, накрая излезе, че отборите, които Левски победи – двата пловдивски и ЦСКА 1948, те или бият, или поне правят равенства с Лудогорец. Защото Локомотив Пловдив, ако не се лъжа, направи равен, Ботев Пловдив ги би. ЦСКА 1948 ги би и в двата мача“, завърши Илиев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

