Ходът на Домусчиеви, който е неизбежен след кризата в Лудогорец

“Вече е време собствениците на Лудогорец да натиснат рестарт бутона“. Това е ходът, който братя Домусчиеви трябва да предприемат според Янко Станчев. В последния епизод на предаването “Точно попадение“ той изрази мнение, че в Лудогорец е време за промени. “Орлите“ имат нужда да се разделят с голяма част от настоящите си футболисти, да привлекат нови, да ги развият и да разчитат основно на тях.

“Лудогорец е способен да се завърне по-страховит от всякога“

“Много е труден въпросът за това какво се случва в Разград. Аз имам едни мои лични теории, че вече е време големите шефове в клуба, собствениците да натиснат този, малко по американски, rebuild бутон, рестарт. Да започнат на чисто, да започнат наново. Да се разделят с по-голяма част от футболистите. Да привлекат нови, да ги развият. Лудогорец е способен да се завърне по-страховит от всякога. Ще видим какво ще се случи през лятото. Има голяма вероятност той да не играе в европейските клубни турнири“, започна Янко Станчев.

Още: “Лудогорец е в дупка, но титлата на Левски не се дължи само на това“

“Интересно ми е какво ще се случи с Пер-Матиас Хьогмо“

“Ще видим как ще се отрази това на “Хювефарма Арена“. Интересно ми е, на мен лично, какво ще се случи с Пер-Матиас Хьогмо. Говорихме си за неговата психология, за начина, по който може да сплоти отбора, да го накара да си повярва и т.н. Но историята показва, че който не успее да спечели трофей с Лудогорец, му се показва изхода“, завърши Станчев. Още по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Още: Лудогорец се разделя с двама титуляри: единият е от спряганите за ЦСКА