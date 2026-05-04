Лудогорец се разделя с двама титуляри: единият е от спряганите за ЦСКА

04 май 2026, 14:15 часа 249 прочитания 0 коментара

След умопомрачително слабия по стандартите на Лудогорец сезон, “орлите“ ще трябва да направят сериозни промени преди началото на новата кампания. Това включва и промени в състава. Според колегите от “Gong“ цели двама от обичайните титуляри за разградчани няма да са част от отбора в началото на следващия сезон. Става въпрос за Педро Нареси и Диниш Алмейда, чиито договори изтичат през лятото. Вторият вече е свързан с ЦСКА.

Педро Нареси и Диниш Алмейда имат договори с Лудогорец до края на настоящия сезон. Според информациите, те няма да подновяват контрактите си и ще продължат със свободни трансфери към бъдещите си клубове. Вече излезе и информация, според която Алмейда може да продължи да играе футбол в България, като се присъедини към ЦСКА. “Армейците“ искат да привлекат още един футболист на Лудогорец, но за него ще трябва да платят трансферна сума.

За пръв път от 14 години насам, Лудогорец не успя да спечели титлата, която да го направи шампион на България. “Орлите“ отпаднаха и от надпреварата за Купата на България и така остават само със Суперкупата. На фона на стандартите, които си зададоха през годините, това е изключително слаб сезон за тях. Лудогорец със сигурност ще се раздели и с още футболисти, като ще има продадени и освободени. В резултат през лятото може да очакваме мощна селекция на “Хювефарма Арена“.

