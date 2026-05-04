Лудогорец се разделя с двама титуляри: единият е от спряганите за ЦСКА

След умопомрачително слабия по стандартите на Лудогорец сезон, “орлите“ ще трябва да направят сериозни промени преди началото на новата кампания. Това включва и промени в състава. Според колегите от “Gong“ цели двама от обичайните титуляри за разградчани няма да са част от отбора в началото на следващия сезон. Става въпрос за Педро Нареси и Диниш Алмейда, чиито договори изтичат през лятото. Вторият вече е свързан с ЦСКА.

Нареси и Алмейда ще си тръгнат от Лудогорец

Педро Нареси и Диниш Алмейда имат договори с Лудогорец до края на настоящия сезон. Според информациите, те няма да подновяват контрактите си и ще продължат със свободни трансфери към бъдещите си клубове. Вече излезе и информация, според която Алмейда може да продължи да играе футбол в България, като се присъедини към ЦСКА. “Армейците“ искат да привлекат още един футболист на Лудогорец, но за него ще трябва да платят трансферна сума.

Предстои мощна лятна селекция в Лудогорец

За пръв път от 14 години насам, Лудогорец не успя да спечели титлата, която да го направи шампион на България. “Орлите“ отпаднаха и от надпреварата за Купата на България и така остават само със Суперкупата. На фона на стандартите, които си зададоха през годините, това е изключително слаб сезон за тях. Лудогорец със сигурност ще се раздели и с още футболисти, като ще има продадени и освободени. В резултат през лятото може да очакваме мощна селекция на “Хювефарма Арена“.

