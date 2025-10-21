Войната в Украйна:

Спартак и Пирин са на косъм от спасение: подадоха документите, чакат БФС

21 октомври 2025, 21:09 часа 153 прочитания 0 коментара
Лицензионната комисия към Българския футболен съюз обяви, че официално Спартак Варна и Пирин Благоевград са предали документи, с които ще удостоверят, че са изпълнили изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране. Така двата клуба остават на косъм от това да спасят лицензите си и няма да бъдат изхвърлени от Първа и Втора лига. Сега предстои Лицензионната комисия да разгледа документите и да представи официално становище.

Спартак разчиташе на дарения, а Пирин сам се справи с проблема

Двата клуба реагираха различно на новината, че може да останат без лицензи. От Спартак организираха благотворителната кампания „Аз съм Спартак“. Нейното създаване целеше клубът да се спаси от фалит и за няколко дни фенове и дарители събраха над 300 000 лева. В същото време Светослав Дяков, който е изпълнителен директор на Пирин, още след становището на БФС призова привържениците на Пирин да не се притесняват. Бившият капитан на Лудогорец обяви, че клубът е реагирал веднага и решил проблема. Най-вероятно и двата тима ще спасят лицензите си и правото да участват в родните първенства.

Спартак Варна

„И двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документите“

Ето какво написаха от БФС по този повод: „Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране“. Предстои документите да се обработят и анализират от Лицензионната администрация, която трябва да излезе със становище възможно най-скоро.

Николай Илиев
