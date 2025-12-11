България е в групата на смъртта на квалификациите за Евро 2027

България до 19 години попадна в изключително тежка група, която спокойно може да се определи като групата на смъртта, в квалификациите за Евро 2027. Младежкият ни национален отбор ще трябва да премери сили с връстниците си от Англия, Хърватия и Испания. Традиционно силни отбори, както в мъжкия футбол, така и при младежите. Всички срещи ще се играят в Хърватия.

Първият и вторият кръг от квалификациите ще се играят през 2026 г.

Този цикъл ще бъде в нов формат, който включва Лига А и Лига Б, както и три кръга пресявки. Отборът на България до 19 години беше в четвърта урна на Лига А и попадна в група А5. Първият кръг от квалификации ще се изиграе между 23 и 31 март 2026 г. Отборите, които завършат на 4-то място в своя поток, ще изпаднат в Лига Б за втория кръг, който ще се играе през есента на 2026 г.

Третият кръг ще се проведе през 2027 г., а няколко месеца по-късно е и самото Европейко

Третият и последен кръг ще се проведе през пролетта на 2027 г. Няколко месеца по-късно ще се изиграе и самото Европейско първенство в Чехия. На него ще вземат участие 8 отбора, сред които и домакина Чехия. Въпреки че участват в квалификациите, резултатите на чехите няма да се вземат под внимание. Припомняме, че България ще приеме Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

