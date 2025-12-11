Спорт:

България е в групата на смъртта на квалификациите за Евро 2027

11 декември 2025, 11:39 часа 270 прочитания 0 коментара
България е в групата на смъртта на квалификациите за Евро 2027

България до 19 години попадна в изключително тежка група, която спокойно може да се определи като групата на смъртта, в квалификациите за Евро 2027. Младежкият ни национален отбор ще трябва да премери сили с връстниците си от Англия, Хърватия и Испания. Традиционно силни отбори, както в мъжкия футбол, така и при младежите. Всички срещи ще се играят в Хърватия.

Първият и вторият кръг от квалификациите ще се играят през 2026 г.

Този цикъл ще бъде в нов формат, който включва Лига А и Лига Б, както и три кръга пресявки. Отборът на България до 19 години беше в четвърта урна на Лига А и попадна в група А5. Първият кръг от квалификации ще се изиграе между 23 и 31 март 2026 г. Отборите, които завършат на 4-то място в своя поток, ще изпаднат в Лига Б за втория кръг, който ще се играе през есента на 2026 г.

Още: Един от националните отбори на България остана без треньор

България U19

Третият кръг ще се проведе през 2027 г., а няколко месеца по-късно е и самото Европейко

Третият и последен кръг ще се проведе през пролетта на 2027 г. Няколко месеца по-късно ще се изиграе и самото Европейско първенство в Чехия. На него ще вземат участие 8 отбора, сред които и домакина Чехия. Въпреки че участват в квалификациите, резултатите на чехите няма да се вземат под внимание. Припомняме, че България ще приеме Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

Още: Лицензите на куп родни треньори изтичат – сред тях са националният селекционер и наставникът на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Младежки национален отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес