Собственикът на Ботев сезира кмета на Пловдив, разтревожен и разочарован от "бездействие"

Сдружение "ПФК Ботев", което е собственик на футболния Ботев Пловдив, сезира кмета на Пловдив Костадин Димитров във връзка със забавянето на строителството на спортната инфраструктура в града. От организацията се обърнаха към градоначалника с официално писмо, в което алармираха, че това забавяне създава реални рискове за бъдещето на инфраструктурните обекти, включително и за стадион "Христо Ботев".

Ботев Пловдив с позиция до кмета на Пловдив

"Сдружение ПФК Ботев изразява своята дълбока загриженост относно видимо и продължаващо забавяне във възлагането на договорите за довършителните дейности по ключови спортни обекти в гр. Пловдив. Един от тези обекти - стадион „Христо Ботев“ - остава недовършен и очаква своята пълна реализация", започва позицията.

Те разкриват, че на последната среща на 25 ноември 2025 година кметът е поел ангажимент да предостави отговор до края на същия месец, но по техни думи нямало напредък. Това допълнително засилвало тревогата и разочарованието на "канарчетата". По техни думи проектите, които пловдивската общественост очаква от години, се намират в състояние на пълна административна стагнация.

"Това бездействие поражда сериозни рискове:

- Натрупване на неустойки, лихви и потенциални финансови щети за общината;

- Възможност изпълнителите да преустановят работа или да предприемат правни действия спрямо възложителя;

- Опасност проектите да останат незавършени в предвидените срокове;

- Сериозен негативен ефект върху имиджа на град Пловдив - както в страната, така и в международен план", пише още собственикът на Ботев Пловдив, чиято пълна позиция може да прочетете в прикачената публикация.

Сдружение „ПФК Ботев“ и „Фен клуб 1912“ официално сезират кмета на Пловдив за критичното забавяне на договорите за... Posted by Сдружение ПФК Ботев on Wednesday, December 10, 2025