"Левски го очаква добро бъдеще. Познавайки съблекалнята, съм сигурен, че ще продължим по същия начин"

Футболистът на Левски Радослав Кирилов говори след победата над Витоша Бистрица с 3:0 като домакин в среща от 1/8-финалите за Купата на България. Той отбеляза едно от попаденията за успеха, с което си заслужи наградата за Играч на мача. След двубоя Кирилов остана здраво стъпил на земята за изминалия успешен полусезон и подчерта, че тимът трябва да затвърди тези резултати през пролетта.

Мнението на Ради Кирилов

"Беше важно да изиграем този мач сериозно и отговорно. Имаше и грешки, но от 10 юли досега е нормално да има и грешки. Не победихме с най-убедителния резултат, но достатъчно да завършим сезона по най-добрия начин", започна Ради Кирилов.

"Важното беше да сме отговорни, да сме на 100 процента, но ние сме доказали, че винаги го правим и не се съмнявах, че това ще се случи и днес.

Винаги е важно за един офанзивен футболист, когато бележи и прави асистенции, но аз гледам да съм полезен в много компоненти на играта. Понякога се получава, понякога не. Важно е отборът да върви. Не трябва да спираме, а да вложим още повече усилия за втория полусезон. Очаква ни добро бъдеще.

Направихме всичко с много усилия, с много труд, с добър колектив, всички гледаме в една посока. Пак повтарям, че трябва да продължаваме по същия начин и да затвърдим добрите резултати. Познавайки отбора и съблекалнята, съм сигурен, че ще го направим", завърши Кирилов.

