Паро Никодимов: ЦСКА ги чака здрава битка срещу Локомотив София, всеки мач е финал!

Легендата на ЦСКА и родния футбол Аспарух Никодимов коментира предстоящия двубой на „червените“ срещу Локомотив София от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България. Именитият треньор сподели, че очаква много здрава битка и предупреди „армейците“ да бъдат пределно концентрирани, тъй като в един мач всичко може да се случи. Той все пак изрази надеждата си, че любимият му отбор ще продължи напред.

Никодимов коментира и загубата от Черно море

Никодимов също така обърна внимание на загубата на ЦСКА от Черно море в последния за годината двубой в Първа лига. Според него варненци са искали победата повече от момчетата на Христо Янев и това е оказало своето влияние. Паро, както всички наричат 11-кратния шампион на България, допълни че през този сезон късметът на няколко пъти е покрил „армейците“, но на „Тича“ това не се е случило.

„В една среща всичко може да се случи“

„Винаги очаквам победата от ЦСКА. За съжаление, не винаги се получава. Би трябвало сега да спечелим. Мачовете за Купата на България са различни. Всеки мач е финал. Така трябва да се настроят. Особено като е един мач. В една среща всичко се случва. Не успяха да се представят на ниво играчите в последната среща. Това е ситуацията и трябва да се вдигнат. Черно море искаше повече победата и я взе. Успяха да победят с хъс и желание. За съжаление, и това го има във футбола. Случват се такива загуби. На няколко пъти късметът беше на страната на ЦСКА, но сега не беше така. Срещу Локомотив София ще има здрава битка и трябва да бъдат концентрирани от първата до последната секунда“, заяви легендарният треньор.

