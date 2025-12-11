„Домакинството на Евро 2028 е огромно признание за БФС, но тепърва ни чака много тежка работа“ (ВИДЕО)

„Домакинството на Евро 2028 е огромно признание за БФС, но тепърва ни чака много тежка работа“. Това заяви техническият директор на родната централа Кирил Котев. Както е известно, България ще бъде приеме континенталния форум при 19-годишните като мачовете ще се състоят в три града – Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Стадионите, които ще приемат двубоите пък са „Христо Ботев“, „Локомотив“, „Георги Бенковски“ и „Берое“.

Има още доста работа по инфраструктурата

Кирил Котев бе гост в подкаста на БФС като заяви, че една от основните причини за това България да е домакин на Евро 2028 е добрата комуникация на Георги Иванов и директорите на централата с ФИФА и УЕФА. Той допълни, че тепърва започва тежката работа, тъй като инфраструктурата трябва да бъде подобрена, както и да бъдат завършени ремонтите и реконструкциите по съоръженията, които ще приемат мачовете.

"Най-накрая този труд, който полагаме всекидневно, се вижда"

„Това е огромно признание към цялата федерация за нещата, които се вършат. Изключително съм щастлив, че най-накрая този труд, който полагаме всекидневно, се вижда. Една от основните причини е добрата комуникация, както на президента, така и на директорите, с ФИФА и УЕФА. Тепърва ни чака много тежка работа. Още в началото на новата година ще имаме доста срещи. Знаете, че ремонтът на стадион „Локомотив“ продължава, има довършителни процедури и в Пазарджик. Доста работа ни чака по подобрение на инфраструктурата“, заяви Кирил Котев.

