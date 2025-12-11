Войната в Украйна:

Още една загуба за Бойко Борисов: Бистришките тигри отстъпиха на Левски за Купата на България

Тежки 24 часа за Бойко Борисов: от протестите и загубата на любимия Реал Мадрид в сряда вечер, през падането на правителството под натиска на протестиращите, до загуба и за неговия клуб Витоша Бистрица, в който се състезава при ветераните. Бистришките тигри закономерно отстъпиха на изявения фаворит Левски с 0:3 като гост в среща от 1/8-финалите на Купата на България, с което "сините" продължават напред към четвъртфиналната фаза.

Не е тайна обаче, че Борисов симпатизира и на Левски, така че загубата за Витоша ще бъде преглътната една идея по-лесно. Извън политическия прочит на събитията, на терена имаше само един отбор. Възпитаниците на Хулио Веласкес тотално надиграха третодивизионния си съперник, като испанският специалист си позволи да излезе с почти изцяло резервен състав. А крайният резултат от 3:0 дори е подвеждащ, тъй като "сините" можеха да вкарат много повече голове.

Още в 11-ата минута Румен Гьонов си отбеляза автогол, след като удар на Никола Серафимов рикошира в гредата, а после се отклони от футболиста на Витоша, за да влезе в мрежата. Неприятна новина за домакините дойде в 25-ата минута, когато Мазир Сула получи контузия и бе принудително заменен от Карл Фабиен.

След почивката Левски си реши мача с два гола в първите 20 минути, отбелязани от Радослав Кирилов и Марин Петков, а Акрам Бурас и Гашпер Търдин се отчетоха с асистенции. Иначе Левски завърши срещата с общо четири-пет уцелени греди, като феновете на "сините" бяха особено разочаровани от Рилдо Фильо, който имаше няколко отлични положения да вкара, но пак не успя.

Това бе и последният мач за Левски от есенния дял в Първа лига. За "сините" предстои почивка, а в началото на 2026-та подновяват подготовка за втория полусезон. Следващият официален мач на Левски е срещу Лудогорец за Суперкупата на България на 3 февруари.

Стефан Йорданов
