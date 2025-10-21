Тим от Първа лига поиска помощ от Бойко Борисов, за да спаси лиценза

Един от емблематичните български отбори поиска помощ от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да спаси професионалния си лиценз. Става въпрос за тима от родната Първа лига – Спартак Варна. Както е известно, „соколите“ се намират в доста тежка финансова ситуация като имат дългове към Националната агенция по приходите. Ръководството на Спартак очаква да получи подкрепа от Община Варна, като средствата вече са гласувани от Общинския съвет, но все още не са постъпили по сметката на клуба.

От Спартак излязоха днес с дълга позиция, в която молят Бойко Борисов, Теменужка Петкова и министърът на финансите да се намесят, тъй като изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов отказва да изпълни решението на Общинския съвет преди да получи становище от Министерството на финансите.

Позицията на Спартак Варна

„Днес внесохме всички документи, изискани от лицензионната комисия към БФС. Благодарим още веднъж на всички привърженици, футболни хора и деятели от цялата страна, които се включиха в кампанията, с която набрахме над 300 000 лв. към този момент. Тя продължава с пълни сили и сме мотивирани да съберем цялата сума от 1 000 000 лв.!“.

„Очакваме до дни решението на лицензионната комисия на БФС. За съжаление, един от най-големите проблеми е задължението към НАП, за което има гласувани средства от Общински съвет Варна. Макар и гласувани преди месец, средствата не са постъпили към клуба, защото изпълняващият длъжността кмет е отправил запитване към Министерство на финансите и отказва да го изпълни, преди да получи становище от там“.

„Така от един месец сме в ситуация, в която решение има, но изпълнение няма. И тук е моментът да се обърнем към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министърът на финансите, да съдействат по нашия казус. Спартак Варна е клуб със 107 годишна история, история и много вярна фенска маса, която се доказва в тази кампания! Тя доказа, че фенове и деятели от всички клубове искат той да продължи да бъде в елита на българския футбол!“.

„Искрено вярваме, че ще бъде намерена политическата воля да бъде помогнато на нашия клуб, който да успее в най-кратки срокове да получи гласуваната от общински съвет Варна подкрепа, с което да спаси лиценза си! Не бива спортни клубове да стават жертви, заради политически мотиви!“, се казва в позицията на Спартак Варна.

