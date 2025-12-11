Лайфстайл:

Еврогрупата е с нов председател

11 декември 2025, 19:15 часа 303 прочитания 0 коментара
Еврогрупата е с нов председател

Еврогрупата избра днес министъра на икономиката и финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата. Той ще встъпи в длъжност на 12 декември 2025 г. и с мандат от две години и половина. Първото заседание на Еврогрупата под председателството на Кириакос Пиеракакис е планирано за 19 януари 2026 г. Това ще бъде и първото заседание на Еврогрупата, в което България ще участва като пълноправен член на еврозоната.

Още: След приемането на България: Председателят на Еврогрупата подаде оставка

Изборът на нов председател на Еврогрупата се наложи, защото досегашният Паскал Донахю напуска поста и подаде оставка като финансов министър на Ирландия, за да заеме висока позиция в Световната банка.

Още: Еврогрупата ще има нов председател за приемането на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
еврозона Гърция Еврогрупа
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес