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Спорт по ТВ днес - 11 октомври

11 октомври 2026, 10:41 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
Спорт по ТВ днес - 11 октомври

По традиция внеделния ден телевизионната програма гъмжи от спортни събития. Българският футбол върви на пълна пара, а световният не му отстъпва по интерес. "Мастърс"-а в Шанхай навлиза във все по-интересните си фази. А днес е и денят на голямото състезание за Гран при на Сингапур във Формула 1. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, голф, баскетбол, конен спорт, хокей на лед и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

9:50 Мото 3: Гран при на Индонезия, Макс спорт 4

11:15 Мото 2: Гран при на Индонезия, Макс спорт 4

13:00 Moto GP: Гран при на Индонезия, Макс спорт 4

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Реал Мадрид - Манреса, Диема спорт 2

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13:00 Тенис: "Мастърс" Шанхай, Макс спорт 1

13:30 Футбол: Серия А, Комо - Рома, Макс спорт 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, Саутхямптън - Портсмут, Нова спорт

14:00 Голф: Испания Оупън, Макс спорт 2

14:45 Конен спорт: Световен тур в Рим, Евроспорт 2

15:00 Футбол: Първа лига, Септември - Дунав Русе, Диема спорт

15:00 Футбол: Ла Лига, Елче - Селта Виго, Макс спорт 4

15:00 Падъл: Премиер тур в Дюселдорф, Ринг

15:00 Формула 1: Гран при на Сингапур, Диема спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, Лацио - Монца, Макс спорт 3

16:00 Футбол: Висша лига, Кристъл Палас - Нотингам Форест, Диема спорт 2

16:00 Футбол: Висша лига, Хъл Сити - Евертън, Нова спорт

16:15 Конен спорт: Световна купа в Осло, БНТ 3

16:30 Колоездене: Париж тур, Евроспорт 1

17:00 Падъл: Премиер тур в Дюселдорф, Ринг

17:15 Футбол: Ла Лига, Реал Сосиедад - Депортиво ла Коруня, Макс спорт 4

17:15 Спортна стрелба: Европейско първенство в Малакаса, Евроспорт 2

17:30 Футбол: Първа лига, Черно море - Левски, Диема спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Баскония - Ховентут, Нова спорт

18:30 Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Шалке 04, Диема спорт 3

18:30 Футбол: Висша лига, Ливърпул - Манчестър Сити, Диема спорт 2

19:00 Футбол: Серия А, Сасуоло - Милан, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Ла Лига, Бетис - Осасуна, Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Барселона - Валенсия, Нова спорт

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Грийн Бей Пекърс - Чикаго Беърс, Макс спорт 2

20:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА 1948 - ЦСКА, Диема спорт

21:00 Футбол: Суперлига на Гърция, Олимпиакос - Панатинайкос, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, Каляри - Ювентус, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Троа - Марсилия, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Расинг Сантандер - Валенсия

22:00 Nascar Cup Series: Bank of America 400, Charlotte Roval, Макс спорт 1

23:20 Хокей на лед: НХЛ, Сиатъл Сийхоук - Сан Франциско 49-ърс, Макс спорт 2

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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