Украйна е използвала израелската сателитна система HiSKY при атаките си срещу Кримския мост, съобщава The Wall Street Journal. Някои от украинските боеприпаси, използвани при ударите, са били направлявани с терминали на HiSKY, съобщи The Wall Street Journal.

За разлика от Starlink, HiSKY работи и в Русия. Според един от източниците на американската медия, украинските оператори на дронове също са използвали системата за откриване на руски установки за балистични ракети.

HiSKY обаче е по-сложна за експлоатация от Starlink - изисква технически специалисти, запознати с нея, които да работят на място. HiSKY е създадена през 2015 година и няма собствени сателити, а използва сателити от трети страни, включително европейския Eutelsat. Какво точно представлява тя - НАУЧЕТЕ: Още: Израелски Starlink за Украйна вече прави ударите ѝ в Русия много по-мощни: Паника в Z-каналите

Според източник на The Wall Street Journal, системата вероятно ще се използва за мисии с висок приоритет, а не за рутинни операции с дронове. През ноември служители на компанията потвърдиха пред Handelsblatt, че нейните терминали се инсталират и използват от украински дронове.

Руският информационен проект "Агентство" отбелязва, че през февруари 2019 г. британската инвестиционна група Reuben Brothers стана основен акционер в HiSKY. Нейните основатели, милиардерите Дейвид и Саймън Рубен, са били сериозни играчи в руския алуминиев бизнес през 90-те години на миналия век заедно с предприемачите Лев Черни и Олег Дерипаска. Според Financial Times, в един момент партньори, свързани с тях, са контролирали приблизително 7% от световното производство на алуминий.

Британска помощ - Кримският мост трудно ще оцелее

На този фон, британското министерство публикува сателитни снимки, където в подробни детайли личи къде са разположени руски ПВО системи за защита на Кримския мост. А британският вестник The Telegraph публикува материал на база свой военен източник, че украинският президент Володимир Зеленски иска целият Кримски мост да бъде прекъснат т.е. и жп секцията да е неизползваема. Затова се подготвят нови удари, вероятно по втората арка в сърцето на съоръжението.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/19TZcq6cYJ #StandWithUkraine https://t.co/Y3WjWqeJi5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2026

Жп секцията на моста вече беше обстреляна с ракети "Нептун" и по украински оценки конструкцията е сериозно отслабена. Вече имаше коментари от Z-блогъри, пътували след последните удари през този участък на моста, че оттам минават само "електрички" и се движат с ниска скорост, явно защото иначе може да стане срутване. 77-годишният Олег Коростелов, който е участвал в проектирането на "Нептун", казва, че производството ще достигне стотици бройки тази година. Украински източници предполагат, че затова Зеленски може да пренасочи пари към производство на крилатите ракети "Фламинго", за да го увеличи.

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