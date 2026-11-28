Русия увеличава саботажите в Европа и с това измества фокуса върху директни действия в голямата си хибридна война със Стария континент, а не разузнавателни и наблюдателни операции. Такова заключение прави Международният институт за стратегически изследвания (IISS), който публикува анализ, озаглавен "Неконвенционалната война на Русия срещу Европа: саботаж, възпиране и бъдещи сценарии". Данните в анализа са само публични.
Какво показват въпросните данни? Между октомври 2025 година и септември 2026 година от всички инциденти в Европа, за които има сериозни подозрения, информация и доказателства, че са руско дело, над половината са атаки срещу военнопромишления комплекс на Стария континент (28%), както и срещу транспортния (22%) и енергийния сектор (7%). Палежите като актове на саботаж са вече 16%, т.е. над два пъти увеличение, а случаите, при които са използвани или е имало опит да бъдат използвани бомби, са 12% т.е. тройно увеличение!
Германия и Полша са основни мишени – през август и септември 2026 година от случаите на саботажи в Европа, 24% са в Полша, а 20% са в Германия, като още 20% са в балтийските държави. Балтийските държави са регистрирали 18 инцидента през 12-те месеца до септември 2026 година, докато скандинавските държави са регистрирали само 3. Един от знаковите случаи в доклада е опит да бъде взривен офис на украинската логистична и спедиторска компания "Нова поща" в Букурещ – през октомври, 2025 година. Той е бил неуспешен, но са използвани запалителни бомби с таймери. Най-сериозният опит за саботаж беше на летището в Лайпциг/Хале – ОЩЕ: Руският агент-координатор на опита за атака в Лайпциг: The Telegraph го показа
Германия и Франция – крайно политическо бъдеще
Предвид доктрината ни за ядрено сдържане, която значи, че никога няма да допуснем война на европейска територия, трябва да сме загрижени за тези около нас, които се въоръжават. Това заяви Жан-Люк Меланшон, който заедно с Марин Льо Пен е един от двамата най-вероятни следващи президенти на Фрацния. Под европейска територия той има предвид и Прибалтика. А под това кой се въоръжава няма предвид Русия – абсурдно било да има война с Русия, защото и тя е ядрена сила. Тоест, Меланшон мисли за конвенционална или ядрена война – но хибридната война е нещо съвсем друго и е ефективен инструмент за постигане на победа!
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: The doctrine of French nuclear deterrence means that we will never accept a conflict on the soil of Europe, which extends to the Baltic states and beyond. Consequently, we must legitimately be concerned about those who are arming themselves around us. Because going to war with Russia is absurd.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Обаче Меланшон обръща вниманието към Германия като към най-голям военен проблем за Франция, за да трупа точки в рейтинга - защото Германия и Франция са исторически врагове векове наред. Германия като искала да прави пак най-голямата конвенционална армия в Европа, Франция имала отговорност да пита: с кого ще воювате? Крайнолевият политик говори в смисъл кого ще напада Германия, вместо да коментира дали такава армия не е нужна да се противопостави на армията на Владимир Путин. И изключва вариант война с Русия, изхождайки от заключение, че тя е ядрена сила. Защо обаче тогава Русия си воюва с Украйна – значи може ядрена сила да воюва с неядрена без ядрено оръжие? И още – на Меланшон не му харесва накъде се опитва да върви Германия икономически. Тя вървяла да съживи икономиката си с разрастване на военнопромишления комплекс – а военизирана икономика води към война. По тази логика, след като вече пета година Путин не спира да военизира икономиката си, защо да очакваме той да мисли за мир?
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: If the German government decides to build the largest conventional army in Europe, we have not the right, but the duty to ask: against whom do you intend to wage war? Not because we are afraid for ourselves. No state in the world is in a position to wage war against us because we have nuclear deterrence. So that is not the issue.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: The current direction of the German economy, after three years of recession, towards an armaments economy is unacceptable to us. Not because they are Germans, but simply because an armaments economy leads to war. That is what we oppose, both in France and in Germany.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
"Веднъж Германия да разполага с най-голямата конвенционална армия (в Европа), тя ще я използва както сметне за добре. В Германия се намират и ядрените оръжия на САЩ. От този момент нататък Германия става мишена. Бих посочил, че Германия е наш съсед. Всеки френски президент трябва да е загрижен за факта, че неговият съсед се превръща във военна мишена за други държави", казва обаче Меланшон.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: Once Germany has the largest conventional army, it will use it as it sees fit. It is also in Germany that U.S. nuclear weapons are located. From that moment on, Germany becomes a target. I would point out that Germany is our neighbor. Any French president must be concerned about the fact that their neighbor is becoming a military target for other countries.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Той стигна и почти до крясъци по адрес на Германия: "Какво планирате? Не че се страхуваме от ваша инвазия. Вие вече сте го правили три пъти през миналия век. Не това е проблемът, защото ние сме въоръжени. По принцип никой не може да ни нападне".
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: If I win, this is what I will say to the next German government: "What exactly are you planning to do?" It is not that we are afraid of being invaded by you. You have already invaded us three times in the previous century. That is not the issue, because we are armed. In principle, nobody can invade us.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
А през това време крайнодясната му германска версия Алис Вайдел успя да стигне дотам по темата с войната в Украйна, че да измисли как да има мир – рускоговорящите територии на Украйна да отидат в Русия. Как ще се определи кои са рускоговорящи територии – според Вайдел тези, които Русия не отстъпва. И защо не ги отстъпва – защото преди пълномащабната инвазия Украйна там бомбардирала. А защо изобщо започнаха каквито и да е военни действия – защото от 2014 година, когато беше свален Виктор Янукович, Русия подкладе сепаратизъм на суверенна украинска земя, призната дори от Москва с международни договори – ОЩЕ:
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Weidel, leader of Germany's pro-Russian Alternative for Germany party, claims Ukraine was firing missiles at Donbas civilians even before Russia invaded. She also thinks "Russian-speaking territories" will go to Russia, which won't give them up. https://t.co/JwjJno1Q1v— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2026
Същевременно полският премиер Доналд Туск подчерта, че е много важно подкрепата за Украйна да не спре през следващите месеци, особено зимните, защото, според него, изобщо не е изключено именно тогава да се реши изходът от войната. Полският външен министър Радослав Сикорски добави, че дори Киев изцяло да бъде обезлюден от руските масирани комбинирани въздушни атаки, украинската армия пак ще спира руската на фронта и няма да ѝ позволи да напредне:
Polish PM Donald Tusk: I do not rule out the possibility that the fate of the war will be decided this winter and spring, so it would be good for Ukraine to withstand these most difficult months. https://t.co/6h1Ijbeyzg— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Polish Foreign Minister Sikorski: Kyiv could be depopulated, and the Ukrainian military would still be holding back the offensive. https://t.co/8b5htAPEpo— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
В търсене на мир
Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха подчерта, че страната му е направила разумни предложения на Русия за деблокиране на Черно море и очаква руският отговор. "Готови сме за спиране на огъня", увери той, но добави, че всеки път щом Украйна предложи нещо за деескалация, Русия поставя нови и нови, нереалистични условия. И даде пример - Украйна е предложила мир за износа на селскостопански продукти, Русия веднага поискала и за износа на петрол и петролни продукти. Готови сме за енергийно примирие, но всеобхватно, каза Сибиха - ОЩЕ: Кремъл забрани износ на хранителен продукт. Русия е похарчила 6 трилиона рубли за несвършена работа през 2026 г.
Ukraine has offered realistic terms to unblock Black Sea shipping and is ready for a ceasefire, Foreign Minister Sybiha says. Kyiv is now waiting for the Kremlin's answer, since all proposals have been passed on, he adds. https://t.co/hMintGwKwD— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2026
И докато Украйна предава предложение след предложение за мир или поне примирие, Русия използва изкуствен интелект, за да анализира вариантите за мир и да търси най-добрия - поне това каза Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, цитиран от ТАСС. Дмитриев нарече изкуствения интелект важен инструмент за подготовка за преговори и дори за потенциални "геополитически пробиви". Той каза, че системите с изкуствен интелект помагат за разработването на предложения, които отчитат максимално интересите на Москва.
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 27 ноември е имало 146 бойни сблъсъка спрямо 136 на 26 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 245 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 26 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1948 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 60 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7892 FPV дрона, което е с около 780 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
12 руски пехотни атаки са извършени в направлението от Торецк към Константиновка според украинския генщаб, но едва 8 са били в Покровското направление, на югозапад, според украинския генщаб. Това потвърждава данни на украински военни телеграм канали от предните дни, че постепенно руската военна активност при Добропиля намалява, явно заради все по-лошото време. Западно от Гуляйполе, в Запорожка област, е имало 10 руски пехотни атаки, докато в Славянското и Лиманското направление атаките са били общо 11.
The Dobropillia axis is the only one where the Russians keep throwing in armor. This time, the mud helped stop them. Their river-crossing attempt failed — or rather, got stuck. The juiciest target hit, and a rare one these days, was a Russian tank. Its crew ran for it but didn't get far. Every last one was run down. Expertly handled by fixed-wing drones and FPVs from both Unmanned Systems Battalions of the 1st Separate Assault Regiment.— 1 ОШП (@1unit_army) November 27, 2026
За пореден ден американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) показва примери за руска дезинформационна кампания – фалшиви видеа на уж превзети нови села в Харковска област, източно от Вовчанск и северно от Велики Бурлук. Там руснаците бяха ударени болезнено с операция "Мечи капан". Публикуват се видеокадри от минали руски завоевания, които бяха отнети точно с тази операция, смятат експертите от ISW и посочват, че има видеа, на които се вижда зелена растителност, докато сега вече говорим за природа в зимно време. Дори в дневния си обзор Z-каналът "Рибар" посочва точно това – че се появили видеокадри как руската армия имала войници в Николаевка и Мала Вовча и това потвърждавало, че в северната част на операция "Мечи ъгъл", която беше разбита от "Мечи капан", имало руски контрол – обаче "Рибар" добавя, че видеата са архивни и предизвиква още смях. А реална картинка как руснаците опитват да преминат река Вовча при село Марино, на границата с Украйна, и какво точно се случва с бронираната им техника на два пъти – сега и малко по-рано през годината, можете да видите в долното видео:
@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/Z3bDpSd9Gh https://t.co/G47RoSNP8j— imi (m) (@moklasen) November 27, 2026
ОЩЕ: Тръмп призна кой по-добре от него ще извоюва мир в Украйна. Видими данни, че Ким е спрял снарядите за Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)
Според материал на The Telegraph, който се базира на данни от търговската платформа Import Genius, Русия е закупила от Китай примамки на военно обрудване (фалшиви ПВО установки, фалшиви изтребители и самолети, фалшива бронирана техника и т.н.) на стойност 122 млн. долара. Някои от примамките струват само няколкостотин долара, докато определени модели могат да имитират топлинните сигнатури и радиочестотните емисии на реални военни системи – съответно са далеч по-скъпи. Но примамките не са панацея - вижте долните видеа:
Russia has purchased $122 million worth of inflatable military decoys from China. This estimate was reported by The Telegraph, citing data from Import Genius. Decoys of aircraft, tanks, air defence systems and missile launchers are used as bait to divert Ukrainian reconnaissance drones and strikes away from real military equipment. Some of the products cost just a few hundred dollars, while certain models can imitate the thermal signatures and radio-frequency emissions of actual military systems.— NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026
Operators of Ukraine's 413th Raid regiment burned a Russian Pantsir-S1 air defense system to the ground. https://t.co/RXKlggmD0G— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2026
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 162 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 74 са били реактивни. Свалени са 141, от които 54 са реактивни. Удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи е имало на 13 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. В Днипро има поразена транспортна инфраструктура и са ранени 5 души, казва в Телеграм Олександър Ганжа, военновременният ръководител на областта. Един човек е загинал и още 5 са били ранени след руски обстрел в Запорожка област, съобщава в Телеграм военновременният ръководител на областта Иван Федоров. Т.нар. кмет на град Донецк Алексей Кулемзин се оплака, че 23 000 домакинства са без ток - ОЩЕ: Стотици дронове лишиха Москва от сън тази нощ. Руски петролни обекти пак горят (ВИДЕО)