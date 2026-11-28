В Украйна се забранява на медиите да отразяват последиците от руските атаки върху критичната инфраструктура на страната. Решението бе прието от съвета за национална сигурност и отбрана и подписано от украинския президент Володимир Зеленски. Указът е публикуван на президентския сайт.

Забраната ще важи и за информация, свързана със строителството на защитни конструкции на обекти от критимната инфраструктура, включмително енергийната.

"Вземете незабавни мерки за забрана на медийното отразяване на информация за щетите и сроковете за възстановяване на обекти от критичната инфраструктура, както и за етапите и състоянието на изграждането на защитни конструкции на обекти от критична инфраструктура в горивния и енергийния сектор и сектора на жизненоважната инфраструктура, по-специално тези, предвидени в комплексните планове за устойчивост на регионите и отделните градове", се казва в документа.

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