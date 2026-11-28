Временният наставник на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов се оплака от състоянието на терена във Варна след края на срещата с Черно море. "Моряците" постигнаха категоричен успех с 4:2 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата се изигра при изключително тежки условия на стадион "Тича", който бе наводнен в заключителните моменти от дъжда и снега, а голяма част от настилката бе в кал. Треньорът на варненци Илиан Илиев не остана никак доволен от изказванията на своя колега.

Балтанов за състоянието на "Тича": По-добре да не бяхме играли

След последния съдийски сигнал Балтанов заяви пред медиите: "Това беше една пародия на футбола. Студено време, вятър, сняг, кал. Отбелязаха се голове, но всичко беше въпрос на концентрация. Не искам да оправдавам футболистите. Можеха да се справим много по-добре в някои ситуации. Ще си поговорим в съблекалнята. Не съм доволен, искаме да побеждаваме. Ако знаех, че ще е такава ситуацията, по-добре да не бяхме играли. Можеше да се получат много контузии. Допуснахме глупави грешки."

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Илиан Илиев реагира остро на думите на Балтанов. Той подчерта, че именно наставникът на Ботев е дал съгласие срещата да се състои. Илиев: "Със сигурност условията не предразполагаха много да се играе, така е. Затова вътре на конференцията им казах те да решат, имаше спортен журналист свидетел на това нещо - на Лъчо Балтанов му го казах. Предния път с Ботев (Враца) беше същото нещо. Оставихме Тошко Симов да решава от колко да играем, пак имаше свидетел, накрая чухме друго. Оставихме Балтанов да реши. Ако беше от другата страна, нямаше да е "пародия", а щеше да е "мъжка игра" от отбора му. Така че пак повтарям - бяхме треньорите на конференцията преди мача, за да си кажем мнението, а не после да хленчим тук.

Да, условията не предразполагаха за футбол, окей, можеше да не се изиграе мачът, но преди това казахме, че ще се изиграе и го изиграхме. Не разбирам думите за пародия, оставихме Лъчезар Балтанов да реши дали да се играе. Той можеше да каже "не" и щяхме да се съобразим. Мъжки мач, характер, за щастие успяхме да отбележим четири гола, после можеше да стане друго, защото вятърът вече беше с Ботев. Поздравявам и щабовете, и хората на трибуните - беше трудно отвън, какво остава вътре за футболистите. Щом сме казали дума, че излизаме да играем, хленченето на Балтанов въобще не влиза в играта, Вие бяхте там като свидетел", каза още опитният специалист.

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