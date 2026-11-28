Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино говори след разгромната загуба от Брентфорд. Тимът отстъпи с 0:4 в дебюта на аржентинския наставник на "Олд Трафорд". Домакините започнаха обещаващо и нацелиха две греди, но "пчеличките" контролираха темпото през по голяма част от двубоя и отбелязаха четири попадения с четири точни удара. Вратарят на Юнайтед Сене Ламенс се отчете с няколко важни намеси, с които опази отбора от по-сериозно поражение.

Почетино: Това е само въпрос на време

Почетино нямаше никакво намерение да се оправдава за поредния разочароващ резултат и призна, че това е положението и трябва да се приеме. Той все пак остава оптимист: "Не изглежда добре, когато загубиш с 0:4. Трябва да продължим да бъдем единни и да останем заедно. Трябва да се опитаме да поправим нещата и да се подобрим, трябва да се подобрим. Това е положението, в което се намираме, нашата реалност. Не е приятно да се каже. Тази ситуация ни беше известна още при пристигането ни, това е само въпрос на време. Тази ситуация се отразява на самочувствието ни, но трябва да бъдем единни, да останем заедно и да продължаваме да се борим. Ще се стремим да се подобрим и, разбира се, това е само въпрос на време."

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Почетино призова феновете за подкрепа

За пореден път играчите на Юнайтед бяха освиркани от разочарованите привърженици на "Олд Трафорд". Относно реакцията на феновете след края на мача Почетино заяви: "Играчите имат моята подкрепа. Разбираме феновете, наистина ги разбираме. Трябва да ни пука. Трябва да останем всички заедно. Имаме нужда феновете ни да са концентрирани и да помагат на играчите, защото играчите трябва да се представят добре и да играят. Разбира се, ние първи го разбираме. Всички сме разочаровани по различни причини. Всеки може да има различно мнение защо се намираме в ситуацията, в която сме сега, но най-важното в момента е да вложим цялата си енергия в това."

Накрая Почетино отговори как "Олд Трафорд" може да се превърне отново в място, което внушава страх: "Мисля, че сега е важно да запазим спокойствие. Разбира се, усещаме болката и отговорността. Но в същото време това е реалността и трябва да я приемем. Както казах от самото начало, трябва да останем силни. Като треньорски щаб ще подтикваме играчите да продължават да се подобряват."

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