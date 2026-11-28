Върховният наказателен съд на Хърватия отмени решението за екстрадиция в Германия на украинския гражданин Владимир Журавльов, заподозрян в саботаж на газопроводите "Севетен поток" 1 и 2. Това съобщи адвокатската кантора "Катеринчук, Мур и партньори", която представлява интересите му. Делото е върнато за повторно разглеждане.

Съдът счете решението на първа инстанция за преждевременно и поиска от германските власти допълнителни разяснения по обвиненията.

Журавльов беше задържан в Хърватия на 19 август по подозрение в взривяването на газопроводите "Северен поток" 1 и 2. Както съобщиха медиите, това се е случило по време на снимките на филм за същата операция.

Снимка: Getty Images

През септември Окръжният съд в хърватския град Пула разреши екстрадицията му в Германия. Според информация на журналисти от германския телевизионен канал ARD, Журавльов е бил един от водолазите, които са закрепили взривни устройства към тръбопроводите в Балтийско море.

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Мъжът вече е бил задържан в Полша през есента на 2025 г., но съдът във Варшава е отказал да го екстрадира в Германия. Самият Журавльов отрича да има участие в диверсията.

През август 2025 г. в Римини, по искане на федералната прокуратура на Германия, беше задържан украинският гражданин Сергей Кузнецов, а по-късно беше екстрадиран в Германия и арестуван там. Според версията на германската прокуратура той "е бил част от група лица, които са поставили взривни устройства по газопроводите". През юли срещу него е повдигнато обвинение. В средата на октомври в Хамбург започна съдебният процес срещу 50-годишния Сергей Кузнецов.