Спортният директор на ЦСКА излезе с разкриващи думи за Георги Йомов и шанса му да играе в състава на Гиздол

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира перспективите пред Георги Йомов след завръщането му на футболния терен. Крилото изтърпя четиригодишно наказание заради допинг, а след края му отново започна да играе с екипа на дублиращия състав на "армейците". Илиев изрази подкрепата си към футболиста, но уточни, че евентуалното му включване в първия отбор зависи от решението на старши треньора Маркус Гиздол. Германският специалист вече се запознава с играчите не само от представителния тим, но и от втория и третия състав.

Валентин Илиев изрази пълната си вяра в качествата и волята за завръщане на Георги Йомов

„Вярвам в него, и не защото трябва да вярвам, а защото го е извоювал това завръщане. Дали той ще е част от първия отбор ще е решение на треньора. Той познава най-добре футболистите от своя отбор. Маркус Гиздол вече е запознат с играчите не само от първия тим, но и от втория и третия“, заяви Валентин Илиев.

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Илиев допълни, че германският наставник ще търси у футболиста качествата и работата, които очаква от всеки свой играч.

„Маркус Гиздол трябва да види в Йомов това, което му е нужно и което всеки един от играчите трябва да изпълнява“, добави спортният директор.

Самият Йомов сподели уверението си, че мястото му далеч не е във втория отбор. Неговите очаквания са да започне подготовка с представителния отбор на ЦСКА още тази зима.

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