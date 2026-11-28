През по-голямата част от последните няколко години испанският министър-председател Педро Санчес се радваше на такава международна репутация, каквато имат малцина политици. Като ревностен поддръжник на Украйна и активен защитник на правата на палестинците, 54-годишният Санчес се утвърди като морален ориентир за прогресивните сили в Европа.

И докато някои европейски лидери правеха компромиси и се опитваха да спечелят благоразположението на американския президент Доналд Тръмп през втория му мандат, Санчес избра да се противопостави. Това пише Васко Котовио от CNN в просторен анализ на политиката на Санчес и бъдещето му в навечерието на парламентарните избори в Испания на 29 ноември.

Ето какво още пише в неговия анализ.

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Снимка: Getty Images

"Не искаме да имаме нищо общо с Испания", заяви Тръмп на 3 март, след като Мадрид отказа на Вашингтон да използва съвместно управляваните от двете страни бази за директни удари срещу Иран – едно от многото разногласия между двамата съюзници от НАТО. Испанският лидер отхвърли и искането на Белия дом членовете на алианса да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП, което предизвика допълнителна критика.

Тези атаки затвърдиха статута на Санчес в Европа като носител на факела на нова стратегия за справяне с Тръмп. Но в страната му мнението от известно време насам е коренно различно по широк кръг от въпроси.

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След осем години на власт, корупционните скандали, в които са замесени хората от обкръжението му, мигрантската катастрофа в Сеута, две ужасяващи железопътни катастрофи, кризата с достъпността на жилища и, не на последно място, икономика, която макар и да процъфтява на хартия, продължава да не носи ползи за обикновените хора, умората сред испанците е осезаема.

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Последните няколко месеца от мандата му като министър-председател бяха белязани от поредица стачки на учители, медицински персонал, железопътни работници и други, които твърдят, че стандартът им на живот се влошава. Неуспехът да бъдат приети спешни мерки за овладяване на жилищната криза в крайна сметка доведе до разпадането на коалицията на Санчес, което го подтикна да обяви предсрочни избори миналия месец.

Докато избирателите се готвят да гласуват в неделя, повечето социологически проучвания сочат, че Санчес и неговата Испанска социалистическа работническа партия (PSOE) изостават от Народна партия (PP). Като харизматичен и ловък политик в предизборната кампания, с история на политически оцеляващ, който постоянно е преодолявал препятствията, Санчес успя да намали разликата между партията си и PP през последните седмици. Въпреки това, дори и да завърши на първо място, повечето проучвания сочат, че е малко вероятно PSOE и другите леви партии да успеят да осигурят достатъчно гласове, за да предотвратят дясното мнозинство и широко очакваната управляваща коалиция между PP и крайнодясната партия "Вокс".

Ако това се случи, ще бъде първият път от смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г. и установяването на демократичната система насам, когато крайната десница става част от испанското правителство.

"Постоянна небрежност"

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Алберто Нуньес Фейхоо от PP – основният опонент на Санчес – води предизборна кампания с обещанието да поправи това, което той счита за грешките от последните осем години. В рекламните му клипове и билбордове из цяла Испания се чете "необходимата промяна" или "необходимият президент".

Всъщност 65-годишният Фейхоо залага на компетентност и строгост, в контраст с хаоса и спектакъла, които според него са били определяща черта на PSOE през последните няколко години: тоест, нещо, което испанците може би не желаят непременно, но всъщност се нуждаят от него. "Не се кандидатирам, за да забавлявам Испания", заяви той по време на интервю за испанския вестник "Ла Разон" на 4 ноември. "Кандидатирам се, за да служа на Испания."

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PP е насочила вниманието си към много от кризите, които според нея са били отличителен белег на управлението на PSOE. Сред най-важните от тях са двете катастрофи с високоскоростни влакове през тази година, при които загинаха 115 души, а общо над 300 други бяха ранени.

"Вие управлявахте мрежата от високоскоростни влакове с постоянна небрежност", заяви Фейхоо към Санчес по време на телевизионен дебат между двамата миналата седмица, като обвини испанския министър-председател и правителството му, че не са предприели действия въпреки многократните предупреждения и пропуските в безопасността. Санчес обеща да разследва и да се заеме с проблемите.

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Фейхоо и Народната партия (PP) критикуваха начина, по който PSOE се справи с прекъсването на електрозахранването през април 2025 г., което остави Испания без ток в продължение на почти 16 часа, както и липсата на отговорност от страна на партията. Те също така атакуваха това, което Фейхоо нарича "политика на отворени врати" по отношение на миграцията, като я обвиниха за увеличаването на броя на мигрантите, преминаващи с лодки, което претовари обществените услуги на испанските Канарски острови, разположени край северозападния бряг на Африка, както и за смъртоносния приток на мигранти в Сеута през юли.

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Партията "Вокс", водена от Сантяго Абаскал, постави миграцията в центъра на предизборната си кампания, като защитава това, което нарича политика на "ремиграция" за нелегалните имигранти, а в същото време ги обвинява за нарастването на престъпността и ги упреква, че изчерпват ресурсите, предназначени за испанците.

Нито едно от тези твърдения не се подкрепя от официални испански данни, но посланието на "Вокс" намери отзвук, което поставя радикалната партия в отлична позиция да се присъедини към управляваща коалиция след 29 ноември.

Корупцията подкопава доверието

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Когато Санчес стана министър-председател през 2018 г., той го направи, след като свали от власт бившия лидер на PP Мариано Рахой, чието правителство беше обхванато от поредица корупционни скандали.

Докато призоваваше в парламента за вот на недоверие към правителството на Рахой, Санчес заяви, че страната се нуждае от "демократично обновление", което да възстанови доверието на хората в институциите на държавата. Още от встъпването му в длъжността като министър-председател обаче неговият собствен близък кръг е обхванат от обвинения в корупция.

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През юни бившият министър на транспорта и дясна ръка на Санчес - Хосе Луис Абалос, беше осъден на 24 години затвор по обвинения в корупция и за получаване на подкупи при закупуването на маски по време на пандемията от Covid-19. През предходния месец централата на PSOE в Мадрид беше претърсена от полицията, тъй като властите разследваха няколко близки съюзници на Санчес, включително бившия министър-председател Хосе Луис Родригес Сапатеро, който отрича да е извършил нарушения.

Съпругата на Санчес - Бегоня Гомес, също е призована да се яви на съд по обвинения в предполагаемо търгуване с влияние и злоупотреба с публични средства – обвинения, които тя отрича. Брат му Давид беше осъден през юли за административно нарушение, но беше оправдан по обвинението в търгуване с влияние.

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Санчес заяви, че "никога не е знаел" за действията на бившия си министър и обеща пълно съдействие от страна на правителството, като добави, че не може да има "място за безнаказаност". В същото време той представя обвиненията срещу съпругата си като политически мотивирано преследване.

В интервю през септември с главната международна водеща на CNN Кристиан Аманпур той заяви, че той и правителството му са били "много строги" по отношение на корупцията, но твърдеше, че "другите случаи" са "маневри на опозицията", целящи да го принудят да се оттегли.

Санчес никога не е бил споменаван в нито един от корупционните скандали и последователно е отричал всякакво нарушение. Въпреки това испанската крайна десница успя да създаде съвсем различна представа – както по този, така и по други въпроси – чрез послания, които бяха широко разпространени в социалните медии.

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Първоначалното разследване срещу съпругата на Санчес започна след подаване на жалба – основана на медийни публикации, някои от които по-късно се оказаха неверни – от малък синдикат на държавни служители, наречен "Манос Лимпиас" ("Чисти ръце"), който има връзки с крайната десница. По-късно партия "Вокс" подаде молба да се включи в производството чрез испански правен механизъм, който позволява на трети страни да участват в наказателни производства.

Испанските съдилища разрешиха разследването по основните обвинения да продължи, но този пример илюстрира как "Вокс" и други представители на политическите крайни сили в Испания успяха да превърнат тези спорове в по-широко обвинение срещу Санчес и неговото правителство.

Натиск от нарастващите разходи за живот

Снимка: Getty Images

Санчес неведнъж е напомнял на испанските избиратели, че по време на неговото управление страната е преживяла период на бърз и устойчив икономически растеж.

През последните няколко години испанската икономика беше една от най-бързо растящите в Европа, изпреварвайки икономиките на Германия, Франция, Италия или Обединеното кралство, а икономическият аргумент обикновено е силен: десетилетия на проучвания показват, че избирателите са склонни да възнаграждават управляващите с добри икономически резултати. От 2018 г. насам общата безработица в Испания е спаднала от 15% на 10%, а младежката безработица – от 34% на 22%. Месечната минимална заплата също е нараснала от 735 евро на 1221 евро, което представлява увеличение от 66%.

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Но разходите за живот също са се увеличили. Средната заплата е нараснала с много по-бавен темп от минималната и, след отчитане на инфлацията, покупателната способност на средния работник е останала до голяма степен непроменена.

Критиците също така твърдят, че правителството не е успяло да се възползва от икономическия бум, за да подобри обществените услуги и достъпа на хората до жилища.

Снимка: Getty Images

Според портала за недвижими имоти Idealista наемите в цяла Испания в момента са с 44 % по-високи, отколкото бяха, когато Санчес за първи път встъпи в длъжност, и много испанци са принудени да напуснат градовете, в които са израснали, поради високите цени. През 2023 г., когато спечели преизбирането си с малка преднина, Санчес обеща да добави 184 000 жилища към портфейла на страната от достъпни жилища, но тъй като не успя да приеме бюджет през последните три години, правителството му е далеч от постигането на тази цел. Независими проверяващи факти твърдят, че той е осигурил едва около 40 000 защитени жилища.

Когато обяви предсрочни избори на 5 октомври, испанският министър-председател призна, че правителството му е допуснало грешки и не е успяло да изпълни всичките си обещания, като обвини за това конфликтния парламент и нестабилната коалиция.

"Ако искаме да направим повече, трябва да подновим и разширим подкрепата на народа", каза той, като поиска по-голям мандат и повече време. "Много несправедливости все още трябва да бъдат поправени. Все още има много социални цели, които трябва да бъдат постигнати". След осем години начело на страната, великият политически оцеляващ на Испания може да се затрудни да убеди страната да му се довери отново.