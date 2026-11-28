Както винаги, спортът става главно действащо лице през уикенда. Битките в българския футбол са все по-интригуващи. Горещи сблъсъци предстоят и на световната сцена. В тениса има още един 1/2-финал от Купа Дейвис. Гран при на Катар във Формула 1 и 2 е много напечено. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, баскетбол, много зимни спортове, снукър и бойни спортове.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
09:40 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1
11:00 Moto GP: Гран при на Валенсия, Макс спорт 2
11:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, Евроспорт 1
11:45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберрг, Евроспорт 2
12:05 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1
12:45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберрг, Евроспорт 2
12:45 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Спартак Варна, Диема спорт
13:00 Фигурно пързаляне: Световна купа в Япония, Евроспорт 2
13:00 Волейбол: Таурон лига, Шлепск - СКРА Белхатув, Макс спорт 1
13:00 Тенис: Купа Дейвис, 1/2-финал, Нова спорт
13:40 Moto 3, Moto 2: Гран при на Валенсия, Макс спорт 2
14:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Херта Берлин - Карлсруе, Диема спорт 3
14:30 Футбол: Чемпиъншип, Престън - Норич, Диема спорт 2
15:00 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Райо Валекано, Макс спорт 4
15:15 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - Лудогорец, Диема спорт
15:15 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, Евроспорт 2
15:20 Северна комбинация: Световна купа в Рука, Евроспорт 1
16:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1
16:00 Moto GP, Гран при на Валенсия, Макс спорт 2
16:00 Футбол: Серия А, Фрозиноне - Парма, Макс спорт 3
16:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Байерн Мюнхен, Нова спорт
16:30 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3
16:55 Волейбол: Славия - ЦСКА, БНТ 3
17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Юнайтед - Брентфорд, Диема спорт 2
17:15 Футбол: Ла Лига, Малага - Атлетик Билбао, Макс спорт 4
17:25 Ски скокове: Световна купа в Рука, Евроспорт 1
17:45 Футбол: Първа лига, Черно море - Ботев Пловдив, Диема спорт
18:15 Формула 2: Гран при на Катар, Диема спорт 3
18:45 Волейбол: Металург - Левски, Max One
19:00 Футбол: Серия А, Торино - Лацио, Макс спорт 3
19:30 Футбол: Ла Лига, Елче - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4
19:30 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Астън Вила, Диема спорт 2
19:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт, Нова спорт
20:00 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, Евроспорт 2
21:00 Бойни спортове, Glory Rivals 6, Ринг
21:30 Волейбол: Таурон лига, Барком Лвов - Богданка Лублин, Макс спорт 1
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, Оснабрюк - Хановер, Диема спорт
21:45 Футбол: Серия А - Интер - Дженоа, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Льо Ман - Лил, Диема спорт 2
21:45 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Лориен, Диема спорт 3
22:00 Футбол: Бразилска Серия А, Памейрас - Естудиантес, Макс спорт 2
22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Депортиво Алавес, Макс спорт 4
23:30 Cage Warriors: Галавечер в Манчестър, Макс спорт 1
00:00 Баскетбол: НБА, Вашингтон Уизърдс - Орландо Меджик, Диема спорт 3