Както винаги, спортът става главно действащо лице през уикенда. Битките в българския футбол са все по-интригуващи. Горещи сблъсъци предстоят и на световната сцена. В тениса има още един 1/2-финал от Купа Дейвис. Гран при на Катар във Формула 1 и 2 е много напечено. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, баскетбол, много зимни спортове, снукър и бойни спортове.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

09:40 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

11:00 Moto GP: Гран при на Валенсия, Макс спорт 2

11:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, Евроспорт 1

11:45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберрг, Евроспорт 2

12:05 Ски бягане: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

12:45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберрг, Евроспорт 2

12:45 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Спартак Варна, Диема спорт

13:00 Фигурно пързаляне: Световна купа в Япония, Евроспорт 2

13:00 Волейбол: Таурон лига, Шлепск - СКРА Белхатув, Макс спорт 1

13:00 Тенис: Купа Дейвис, 1/2-финал, Нова спорт

13:40 Moto 3, Moto 2: Гран при на Валенсия, Макс спорт 2

14:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Херта Берлин - Карлсруе, Диема спорт 3

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Престън - Норич, Диема спорт 2

15:00 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Райо Валекано, Макс спорт 4

15:15 Футбол: Първа лига, Ботев Враца - Лудогорец, Диема спорт

15:15 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, Евроспорт 2

15:20 Северна комбинация: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

16:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, Евроспорт 1

16:00 Moto GP, Гран при на Валенсия, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Серия А, Фрозиноне - Парма, Макс спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Байерн Мюнхен, Нова спорт

16:30 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3

16:55 Волейбол: Славия - ЦСКА, БНТ 3

17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Юнайтед - Брентфорд, Диема спорт 2

17:15 Футбол: Ла Лига, Малага - Атлетик Билбао, Макс спорт 4

17:25 Ски скокове: Световна купа в Рука, Евроспорт 1

17:45 Футбол: Първа лига, Черно море - Ботев Пловдив, Диема спорт

18:15 Формула 2: Гран при на Катар, Диема спорт 3

18:45 Волейбол: Металург - Левски, Max One

19:00 Футбол: Серия А, Торино - Лацио, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Ла Лига, Елче - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

19:30 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Астън Вила, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт, Нова спорт

20:00 Формула 1: Гран при на Катар, Диема спорт 3

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, Евроспорт 2

21:00 Бойни спортове, Glory Rivals 6, Ринг

21:30 Волейбол: Таурон лига, Барком Лвов - Богданка Лублин, Макс спорт 1

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, Оснабрюк - Хановер, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А - Интер - Дженоа, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Льо Ман - Лил, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Лориен, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Бразилска Серия А, Памейрас - Естудиантес, Макс спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Депортиво Алавес, Макс спорт 4

23:30 Cage Warriors: Галавечер в Манчестър, Макс спорт 1

00:00 Баскетбол: НБА, Вашингтон Уизърдс - Орландо Меджик, Диема спорт 3