Договорът на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е удължен с още една година, съобщиха от клуба. "Червените дяволи" се възползваха от правото си да продължат автоматично контракта на португалския плеймейкър до лятото на 2028 г., като така вече няма възможност да го загубят без финансова компенсация през идното лято. Така и новият мениджър Маурисио Почетино ще бъде спокоен, че може да работи с него без да трябва да променя ядрото на състава си прекалено скоро.

Бруно Фернандеш е в Ман Юнайтед от 7 години

Бруно Фернандеш пристигна в Манчестър Юнайтед през зимата на 2020 г. и веднага се превърна в основна фигура на "Олд Трафорд". Няколко години по-късно португалецът стана капитан на "червените дяволи". Тогава Ерик тен Хаг стана треньор на манчестърския гранд и взе капитанската лента от ръката на Хари Магуайър и я връчи на Фернандес. Мненията около ролята и влиянието на атакуващия халф в отбора са смесени, но преобладава това, че ако не беше той, Манчестър Юнайтед щеше да е в много по-лоша ситуация.

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Фернандеш взе приза за "Играч на сезона"

От началото на сезона Бруно Фернандеш не е в добра форма и това се отразява на представянето на отбора. След 11 кръга Манчестър Юнайтед заема предпоследното 19-о място във Висшата лига. През миналия сезон тимът завърши на третата позиция в класирането, като Фернандеш има основна заслуга за това. Той получи приза "Играч на сезона" във Висшата лига, след като счупи рекорда за най-много асистенции в един сезон от английския елит, като даде 21 голови подавания.

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