Ръководството на Левски излезе с нова емоционална позиция след нападенията срещу българските привърженици на "Стад Велодром". От "Герена" поднесоха извинения на феновете си, изразиха сериозни съмнения, че атаките са били предварително организирани, и обявиха, че ще предприемат официални правни действия. Клубът съобщи още, че негови привърженици продължават да се намират в болници в Марсилия, където получават необходимото съдействие.

"Бесни сте и с право": Левски се извини на привържениците си

"Левскари, трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте", започва позицията на "сините". От клуба подчертават, че френските власти и Олимпик Марсилия са носели отговорност за сигурността на гостуващите привърженици, но според тях не са изпълнили задълженията си.

"Футболът трябва да бъде празник, а не гладиаторска арена, на която човек да се страхува за живота си", категорични са от Левски. Ръководството признава, че разбира гнева на феновете, и обещава да анализира всяко решение, взето по време на кошмарната вечер. "Бесни сте и с право. Осъзнаваме, че в подобни моменти думите не са достатъчни. Затова анализираме всяко решение, взето снощи, както и обстоятелствата, при които то е било взето."

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Съмнения за предварително организирана атака и обвинения към френските медии

В декларацията Левски поставя под въпрос дали нападението е било спонтанно. "Сред подложените на насилие имаше възрастни хора, жени и млади привърженици. Обстоятелствата около тези нападения пораждат сериозни опасения, че те може да са били организирани и предварително планирани."

От "синия" клуб изразяват възмущение и от действията на органите на реда, които според тях не са реагирали своевременно. Още по-категорична е позицията относно начина, по който част от френските медии представят събитията.

"Категорично отхвърляме опитите на част от френските медии да заклеймят колективно нашите привърженици и да представят невинните жертви на насилието като негови извършители. Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора."

Левски потвърди за пострадали в болници и обяви официална жалба

От клуба съобщават, че поддържат постоянна връзка с пострадалите български привърженици, които са настанени в болници в Марсилия. Представител на Левски е на място и оказва съдействие за възстановяването и завръщането им в България. Не се посочва точният брой на хоспитализираните. Ръководството обявява още, че ще подаде официална жалба и ще използва всички възможни правни и дисциплинарни механизми за търсене на отговорност от виновните.

"Левски ще направи всичко по силите си, за да покаже на своите привърженици, че не са сами", уверяват от клуба. Позицията завършва с послание, което очевидно е насочено и към разочарованите от действията на ръководството фенове: "Левски е едно цяло. И трябва да го доказваме не само с думи, а преди всичко с действия."

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