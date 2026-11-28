Илиана Раева изказа своето мнение за последствията от побоя над фенове на Левски по време на срещата на "сините" с Олимпик Марсилия от Лига Европа на 26 ноември. Привържениците на българския шампион бяха атакувани от организирани ултраси на френския гранд както вечерта преди мача, така и по време на срещата на стадион "Велодром". Раева изрази възмущението си от реакциите във Франция и отдаде заслуженото на мъжът, защитил приятелката си със собственото си тяло.

Илиана Раева: "Да живее Франция!!!"

Ето какво написа Илиана Раева в социалните мрежи: "Чета френски страници по случая с пребитите наши фенове. Видите ли, били им отпуснати само 500 билета, но те купували свободни билети по другите сектори и затова били нападнати и пребити. Значи, като си купуваш билет за мач, ако е на свободен принцип, идват и те пребиват, без значение дали си мъж, жена или дете. Трябва да си знаеш мястото, иначе бой! Да живее Франция!!! И самите французи, едва ли не с тези статии се опитват да оправдаят тези...

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"Това момче трябва да бъде посрещнато като Герой в България"

Чета и поста на момчето герой, което рискува живота си, за да спаси този на приятелката си. Той е убеден, че всичко е планувано предварително. Между другото, това момче трябва да бъде посрещнато като Герой в България от нашите институции! Нека тези наши институции, бъдат безкомпромисни към установяване на участниците в този варварски акт към нашите съграждани. Гледах видео с момче, което казва, че не могат да си тръгнат от хотела, защото няма кой да ги охранява до летището и се страхуват за живота си.

Дано всичките ни фенове, които все още са в този пъкъл на Европа, успеят да се върнат живи и здрави вкъщи и час по-скоро забравят този първобитен акт на насилие към тях. Кураж, вяра и сили на всички, които все още са в това дивашко място, както и на техните близки!"

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