Локомотив (София) и Славия не успяха да се победят и завършиха 0:0 в малкото столично дерби, с което беше дадено началото на 16-ия кръг в Първа лига. "Железничарите" бяха по-активни през първото полувреме и дори изпратиха топката в мрежата още в началните минути, но попадението на Адил Тауи беше отменено след намесата на ВАР. Двата столични съперника имаха своите възможности, но така и не стигнаха до редовен гол.

ВАР отмени попадение още в началото

Домакините започнаха по-агресивно и още в петата минута стигнаха до гол. Адил Тауи отправи удар, топката рикошира и попадна в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Иван Андонов. Радостта на "червено-черните" обаче беше кратка. След преглед на ситуацията с ВАР попадението беше отменено заради засада в хода на атаката.

Славия отговори в 17-ата минута. Йоан Борносузов засече с глава, но Мартин Величков се намеси решително и предотврати попадение за "белите".

Още: За да напълни стадиона: Локомотив София направи голям жест към феновете си за дербито със Славия

Локомотив пропусна две отлични възможности

В 36-ата минута домакините имаха нова възможност да поведат. Първо Иван Андонов демонстрира отличен рефлекс при удар с глава отблизо на Калоян Костов. Малко след това Райън Бидунга също се озова на добра позиция пред вратата на Славия, но не успя да засече точно центрирането. Така Локомотив пропусна няколко добри възможности да вземе преднина, а столичното дерби остана без попадения.

Още: Отписаха ЦСКА и Лудогорец: Левски вече е категоричен фаворит за титлата