На 26 ноември, четвъртък, Левски гостува на Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Но както във вечерта преди мача, така и по време на самата среща, организирани ултраси на френския гранд нападаха феновете на "сините". Но привърженик на Марсилия, който е бил на стадион "Велодром", даде интервю пред "RMC Sport", в което твърди, че левскарите са виновни за мелето.

"200-те българи вдясно от нас започнаха да скандират"

Фенът на Марсилия Пиер разказва, че феновете на Левски са започнали с провокациите: "Отидох да седна на мястото си с баща ми, но там вече имаше някой. Казахме му, че е на нашето място. Той ни погледна с недоволни очи и отговори ‘not french’ (не съм французин). В този момент 200-те българи вдясно от нас започнаха да скандират към южната трибуна с нацистки поздрави и маймунски звуци. Разбрахме, че са българи. Започнаха да провокират южната трибуна с маймунски викове и множество нацистки поздрави. Обадихме се на нашия отговорник на трибуната и му казахме: "Внимавайте, нещата ще излязат извън контрол".

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"Видяхме ги да свалят коланите си"

В този момент българските фенове се насочиха към сектора за гости, нанасяйки удари на всеки, когото срещнат. За 10 секунди видяхме как тези 200 души се маскираха, слагайки шалове на лицата си и качулки на главите си. Поведението им се промени радикално. Видяхме ги да свалят коланите си и да ги увиват около китките си. Един оператор на трибуна „Жан-Буен“ получи огромен удар в главата. Те удряха всичко, което виждаха". Пиер разказва още как паниката е обхванала всички. Сблъсъкът е продължил дълго - около 20-25 минути.

Пиер заяви, че българите са виновни и "нямат място на трибуната за фенове на Марсилия". Според него левскарите са били разположени до най-крайните фенове на френския гранд. "Имаше шестима стюарди за 200 души, което не е достатъчно", завърши Пиер.

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