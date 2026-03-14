Станислав Генчев каза от какво не е доволен и разкри целите пред Локомотив София

В малкото дерби на София Локомотив и Славия завършиха при равен резултат 1:1. „Белите“ поведоха в 36-тата минута чрез Янис Гермуш, но „железничарите“ могат да съжаляват повече, че не взеха победата. Те създадоха много шансове, но успяха да отбележат само един гол – изравнителното попадение на Анте Аралица в 71-вата минута. След края на двубоя старши треньорът на Локомотив Станислав Генчев даде интервю, в което заяви, че не е доволен от резултата и разкри, че целта пред „железничарите“ не е била да се класира в Европа.

Станислав Генчев: „Славия неслучайно е пред нас в класирането“

Ето какво каза Станислав Генчев: „Не съм доволен от резултата, но футболистите се раздадоха. Пропиляхме няколко положения и допуснахме гол с първия удар към нашата врата. На полувремето променихме някои неща и създадохме ситуации, не искам да са с наведени глави. Славия неслучайно е пред нас в класирането. Имаха чиста ситуация да решат мача.

„Целта не е била да играем в Европа“

Липсата на концентрация и грешките можеха да ни костват много. Радвам се за всеки футболист, който се завръща от контузия, защото всички са важни. Предпочетохме да пуснем Славчев в края, защото се нуждаехме от опитен играч, а той е такъв. Целта не е била да играем в Европа, но да сме в първата осмица“. В момента Локомотив София е на 10-тото място в Първа лига с актив от 31 точки, спечелени в 25 мача – 7 победи, 10 равенства и 8 загуби.

