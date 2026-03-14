Станислав Генчев каза от какво не е доволен и разкри целите пред Локомотив София

14 март 2026, 10:41 часа 370 прочитания 0 коментара

В малкото дерби на София Локомотив и Славия завършиха при равен резултат 1:1. „Белите“ поведоха в 36-тата минута чрез Янис Гермуш, но „железничарите“ могат да съжаляват повече, че не взеха победата. Те създадоха много шансове, но успяха да отбележат само един гол – изравнителното попадение на Анте Аралица в 71-вата минута. След края на двубоя старши треньорът на Локомотив Станислав Генчев даде интервю, в което заяви, че не е доволен от резултата и разкри, че целта пред „железничарите“ не е била да се класира в Европа.

Станислав Генчев: „Славия неслучайно е пред нас в класирането“

Ето какво каза Станислав Генчев: „Не съм доволен от резултата, но футболистите се раздадоха. Пропиляхме няколко положения и допуснахме гол с първия удар към нашата врата. На полувремето променихме някои неща и създадохме ситуации, не искам да са с наведени глави. Славия неслучайно е пред нас в класирането. Имаха чиста ситуация да решат мача.

Локомотив София - Славия

„Целта не е била да играем в Европа“

Липсата на концентрация и грешките можеха да ни костват много. Радвам се за всеки футболист, който се завръща от контузия, защото всички са важни. Предпочетохме да пуснем Славчев в края, защото се нуждаехме от опитен играч, а той е такъв. Целта не е била да играем в Европа, но да сме в първата осмица“. В момента Локомотив София е на 10-тото място в Първа лига с актив от 31 точки, спечелени в 25 мача – 7 победи, 10 равенства и 8 загуби.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Славия Локомотив София Станислав Генчев Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес