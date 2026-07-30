Футболна война! УЕФА официално заплаши с тотален бойкот на ФИФА заради Инфантино

Голям трус в световния футбол! УЕФА и всичките ѝ 55 национални асоциации единодушно обявиха, че ще бойкотират турнирите на ФИФА, ако президентът на световната централа Джани Инфантино продължи с предложението си за продажба на дял от търговската структура, управляваща Световното първенство и останалите надпревари под егидата на организацията. Решението е било взето на извънредна среща в четвъртък и е в продължение на открития конфликт между президента на УЕФА Александър Чеферин и президента на ФИФА Инфантино.

УЕФА ще бойкотира турнирите на ФИФА, ако Инфантино осъществи плана си

От УЕФА заявиха, че "единодушно и недвусмислено" отхвърлят възможността частни инвеститори да придобият собственост върху интереси, свързани със Световното първенство и други турнири на ФИФА. Първата голяма надпревара, която европейските национални отбори могат да бойкотират, е Световното първенство за жени през 2027 година. Евентуалното оттегляне на Европа на практика би могло да провали проекта, тъй като инвеститорите едва ли биха вложили милиарди в турнири без участието на водещите европейски селекции.

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ФИФА планира създаването на FIFA Forward Enterprise (FFE) - структура, която да обедини управлението и продажбата на телевизионните права, спонсорствата, билетите и лицензите с оперативната организация на турнирите. Предложението предвижда привличането на до 4,2 милиарда долара чрез продажба на миноритарни дялове без контролни права. Според оценката на ФИФА стойността на FFE може да достигне около 20 милиарда долара.

Световната централа твърди, че моделът би осигурил над 10 милиарда долара за развитието на футбола през следващите четири години. Планът обаче трябва да бъде одобрен от членуващите във ФИФА национални асоциации.

Реакцията на УЕФА е изключително остра. От европейската централа определиха Световното първенство като едно от най-големите наследства на футбола, което не може да бъде превръщано в инвестиционен продукт. Според УЕФА влизането на външни акционери би поставило решенията за международния календар, форматите на турнирите и бъдещето на играта в зависимост от финансовата възвръщаемост.

"Световното първенство не се продава", заявиха от УЕФА, като уточниха, че европейските национални отбори няма да участват в състезания на ФИФА, докато предложението не бъде изцяло оттеглено и не бъдат дадени обвързващи гаранции, че подобен модел няма да бъде предлаган отново.

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