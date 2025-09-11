Стойчо Младенов: Единственото хубаво нещо в ЦСКА е собственикът. Никой не ме е търсил, но винаги ще бъда част от клуба

Една от големите легенди на ЦСКА Стойчо Младенов отново критикува "червените" за моментното състояние на отбора. "Армейците" се намират в невероятна криза, а Младенов определя класирането на отбора като "ужасно, немислимо". Според него, почти всички от хората в ЦСКА се учат. И припомня, че в миналото ЦСКА никога не е било училище, а точно обратното - всички останали са се учили от ЦСКА, където са били само най-подготвените.

Стойчо Младенов пак изчетка Валтер Папазки

Освен това Стойчо Младенов за пореден път похвали собственика Валтер Папазки, определяйки го за "единственото хубаво нещо в нашия клуб". Младенов призна също, че не е търсен за нищо от клуба, но винаги ще остане част от историята на ЦСКА. Легендата на ЦСКА, който преди няколко години обяви, че се оттегля от треньорската професия, наскоро пак се самопредложи на "червените" чрез интервюта в медиите.

"90 процента от хората в ЦСКА се учат"

"До този момент единственото хубаво нещо в нашия клуб е собственикът. Всичко друго е една въпросителна. Не ми се иска да обиждам никого, но имам чувството, че 90 процента от хората в ЦСКА се учат. А ЦСКА никога не е бил училище. От ЦСКА всички се учеха. Ние задавахме модата", заяви Стойчо Младенов пред "Тема Спорт".

"Това, което виждам като класиране е ужасно, немислимо. Никой не ме е търсил за нищо. Но аз винаги съм бил и ще бъда част от историята на клуба. Истината обаче трябва да се казва", добави още Екзекутора на Ливърпул, който за последно работи като оперативен директор в ЦСКА 1948 в периода 2022 - 2024 г., веднага след като напусна поста старши треньор на ЦСКА.

