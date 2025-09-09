ЦСКА ограничава Душан Керкез по сходен начин, по който го стори и с Александър Томаш

Българският футболен гранд ЦСКА предприе любопитно решение преди наближаващия двубой със Септември София на 13 септември. "Червените" решиха да не организират пресконференция за сблъсъка със столичния съперник, което означава, че старши треньорът Душан Керкез няма да може да говори пред медиите преди мача. Това става ясно от програмата на ЦСКА до 24 август, публикувана на клубния сайт, в която липсва информация за пресконференция на старши треньора.

ЦСКА нарушава практиката си: Душан Керкез няма да говори преди мача със Септември

ЦСКА възобнови добрата практика да дава пресконференции преди мачове в началото на миналия сезон. Оттогава треньорът на "червените" бе задължен да говори пред медиите за предстоящия сблъсък. Сега тази практика ще бъде нарушена, тъй като в програмата на "армейците" не влиза провеждането на пресконференция. Всъщност това е вторият случай в последните два сезона, в който треньор на ЦСКА не говори преди мач, като се случи и на мач под ръководството на Александър Томаш, припомнят колегите от Dsport.

Александър Томаш също имаше ограничения за медийните си изказвания

Медийният отдел на ЦСКА на няколко пъти предприемаше мерки за медийните изказвания на Томаш, като на треньора бяха наложени някои предупреждения и ограничения за това как и по какъв начин да говори пред медиите. Дори се забеляза промяна в поведението на треньора, който стана много по-обран и лаконичен в коментарите си преди и след мачове. Част от обяснението се крие в това, че Томаш на няколко пъти правеше гръмки изказвания, които не се харесаха на ръководството на ЦСКА, пък и на феновете на отбора.

Сега Душан Керкез, който се слави с благия си изказ, в известен смисъл също бива ограничен от ръководството на ЦСКА. Той няма да има възможност да говори пред медиите преди мача със Септември, който идва след паузата за националните отбори, в която неговият отбор проведе тренировъчен лагер в Банско. Треньорът е поставен под голямо напрежение заради слабите резултати на отбора, като на няколко пъти също се поддаваше на емоциите си в изказвания след мачове. Смята се, че срещу Септември той ще получи последен шанс начело на ЦСКА.

