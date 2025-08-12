Стойчо Младенов защити Пауло Нога и похвали Гонзо за работата му в БФС

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов коментира напускането на спортния директор на „армейците“ Пауло Нога. Бившият нападател говори пред колегите от „БНТ“ като бе категоричен, че ръководството на „червените“ е допуснало да се раздели с много качествен специалист, който е можел да помогне за развитието на клуба и футбола у нас. Именитият треньор също така похвали президента на БФС Георги Иванов за работата му в родната централа.

Стойчо Младенов сподели, че Георги Иванов трябва да бъде още по-категоричен при взимането на решения и да не се съобразява с абсолютно никой. Двукратният шампион на България като треньор на ЦСКА допълни, че Гонзо се е обградил с компетентни и знаещи хора, които могат да помогнат на родния футбол да излезе от тежката ситуация, в която се намира в последните години.

„Освободихме много качествен човек“

„Не изграждаме треньори, които да работят в детско-юношеския футбол. За Нога имам информация от топ места в португалския футбол, че е изключително качествен именно в детско-юношеския футбол. В организирането и в подбора на деца. Той е на много високо ниво. Освободихме много качествен човек“.

„Още положителни решения трябва да взима, още по-категоричен трябва да бъде. Не трябва да се съобразява с абсолютно никой. Той е млад, обградил се с хора, които аз познавам, особено двама от тях, които са компетентни и знаещи. Малко бавно се развиват нещата и се взимат решенията. Трябва да бъде по-категоричен, по-твърд и по-бързо да взима решенията, за да може българският футбол да излезе от тази ситуация, в която е“, заяви Стойчо Младенов.

