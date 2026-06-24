Трагична вест: Две деца от школата на Славия са загубили живота си в автомобилна катастрофа

Две деца от детско-юношеската школа на Славия са загубили живота си в автомобилна катастрофа на автомагистрала "Тракия", а треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Те са пътували към морето, където е трябвало да участват на турнир в Албена. Пред колегите от "Sportal" Президентът на "белите" Венцеслав Стефанов обяви едно месечен траур. Той изпрати съболезнованията си на близките на двете деца.

Венцеслав Стефанов: "Тези дечица никога няма да бъдат забравени!"

Ето какво каза Венцеслав Стефанов: "Загинаха две деца от нашата школа... Треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Отивали са за участие на турнир в Албена. Съсипан съм, всички сме почернени... Тези дечица никога няма да бъдат забравени! Искрено се надявам да са на едно по-добро място... Съболезнования на семействата им! Тир навлиза в насрещното и помита автомобила. Обявявам едномесечен траур за академията на Славия". В момента най-старият столичен клуб не е в на-доброто си състеояние, като в края на сезон 2025/26 феновете на "белите" протестираха именно срещу президента Стефанов.

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Славия не е в най-доброто си състояние

Слави завърши на 11-о място в Първа лига, като за поредна година не успя да влезе в борбата за местата в Европа. "Белите" спечелиха 46 точки от 37 мача, като записаха 12 победи, 10 равенства и 15 загуби. Въпреки всичко, Венцеслав Стефанов продължава да води клуба, а Славия вече обяви първите си попълнения за летния трансферен прозорец.

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